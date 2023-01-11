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دوليه

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لا إصابات في صفوف العراق


أعلن الجهاز الفني للمنتخب العراقي أن جميع اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة، ولم يتعرض أحد منهم لإصابة، رغم صعوبة مباراة ليلة أمس مع السعودية، مشيرا إلى أن مران اليوم سيكون بطابع استشفائي.
وقال المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي محمد عماد: «الجهازان الفني والطبي أكدا عدم وجود إصابات، رغم شراسة المباراة مع السعودية وقوة التلاحم بين اللاعبين بأجواء ممطرة شهدتها البصرة»، مضيفاً: «الجهاز الفني قرر أن تكون تدريبات اليوم خفيفة، دون تحميل اللاعبين أي جهد».
وزاد: «الوحدة التدريبية ستكون استشفائية كون الفريق خرج من مباراة قوية أمام السعودية، كانت مجهِدة بسبب الأمطار، وبذل اللاعبون جهدا إضافيا خلال اللقاء». وختم: «لاعبو العراق عازمون على المضي قدما نحو اللقب، وأنهم يتمتعون بمعنويات عالية جدا وثقة بالنفس، لاسيما بعد تحقيق الانتصار على المنتخب السعودي».


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