الشهري: الأرضية ناسبت المنتخب العراقي

دوليه

أكد سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأجواء الممطرة التي أقمت فيها مباراة فريقه مع العراق كانت من أسباب خسارة الأخضر 0-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس. وقال الشهري، في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «أتمنى أن يكون هناك شيء فني أستطيع إضافته؛ لأن هذه المباراة اعتمدت على الطابع البدني أكثر، وهذا ليس أسلوب الكرة السعودية واللاعب السعودي، وحاولنا مجاراة هذه الأوضاع الصعبة». وأضاف: «أهم شيء أنه يجب أن يلعب لاعب كرة القدم على أرضية جيدة حتى نستطيع أن تتكلم من الناحية الفنية ونلومه».

وأشار: «كان واضحا منذ بداية المباراة بأنها سوف تحسم وتنهىِ من خلال الكرات الثابتة وأكدنا للاعبينا ذلك، وأرضية الملعب ناسبت المنتخب العراقي بحكم القوة البدنية الموجودة عند معظم لاعبيه».

وختم الشهري: «في النهاية علينا أن نستفيد من هذه الأخطاء والخسارة والتي ستكون وقود لنا في مباراتنا المقبلة بالجولة الثالثة أمام عمان، وأهم شيء أنه مازال أمل التأهل للدور نصف النهائي في أيدينا، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا».

