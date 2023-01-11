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دوليه

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بغداد احتفلت بالفوز الثمين


شهدت العاصمة العراقية بغداد احتفالات كبيرة مساء أول من أمس عقب فوز منتخب «أسود الرافدين» على السعودية في الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة في المباراة التي جرت بملعب البصرة الدولي أمام أنظار أكثر من 65 ألف متفرج، تحت أجواء ممطرة. وخرجت الجماهير العراقية بمسيرات احتفالية في الشوارع والمناطق التجارية الكبرى بالعاصمة بغداد، وتحديداً في الكرادة والمنصور وزيونة، مبتهجة بالفوز الثمين بهدفين دون رد سجلهما إبراهيم بايش بالدقيقة 30، وآسو رستم في الدقيقة 88. وزينت الألعاب النارية سماء العاصمة، احتفالاً بما حققه أسود الرافدين في هذه المباراة التي جرت وسط أجواء صعبة وأمطار غزيرة أثرت على حركة وسرعة ومهارة اللاعبين، وأشادت الجماهير بما بذله الفريق العراقي من جهد كبير وتسجيل هدفي الفوز في ملعب البصرة الدولي. وشهدت المباراة بين المنتخبين العراقي والسعودي، حضور لافت لشخصيات سياسية ورياضية يتقدمهم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت ومحافظ البصرة أسعد العيداني، وعدد من نجوم الكرة العراقية السابقين أمثال يونس محمود ونور صبري وعماد محمد إلى جانب المدرب البرازيلي السابق للمنتخب العراقي جورفان فييرا.


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