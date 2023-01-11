إشادة ومكافآت للمنتخب اليمني

دوليه

زار وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري بعثة منتخب اليمن المشارك في بطولة «خليجي 25» التي تستضيفها مدينة البصرة في العراق. وخلال الزيارة التي رافقه فيها السفير اليمني بالعراق الخضر مرمش، أشاد وزير الرياضة البكري بالأداء الفردي والجماعي لمنتخب اليمن في مباراته التي اليوم ضد منتخب سلطنة عمان. وأكد وزير الشباب والرياضة اليمني التطور الملحوظ بمستوى المنتخب وأدائه الفردي والجماعي، مشدد على أنه خاض مباراة رائعة ضد عمان. ووجه البكري بصرف مكافأة مالية للمنتخب تقديرا للمستوى المشرف أمام عمان.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم أحمد العيسي بأداء اللاعبين، وما قدموه من عرض كروي مشرف أمتع الجميع، بفضل ما يمتلكونه من روح عالية وإصرار وعزيمة وموهبة وإمكانات فنية. وأضاف: «لقد شرفوا اليمن رغم كل الظروف القاسية، وأكدوا للجميع أنهم أهل للثقة ولإسعاد اليمنيين وتوحيدهم». وطالب العيسى اللاعبين بمواصلة الأداء المقنع والمشرف وتطوير إمكاناتهم والاستفادة من خبرات الجهاز الفني، بقيادة المدرب ميروسلاف سكوب. ووفق موقع الاتحاد اليمني لكرة القدم، فقد أعلن العيسى تقديم مكافأة لكل لاعب وعضو في البعثة بمبلغ 500 دولار، مشيرا إلى أن «الاتحاد سيقف مهتما وحريصا على تقديم كل الدعم وتوفير كل المتطلبات دائما، ودون أي تقصير مهما كانت الأوضاع صعبة أو انعدم الدعم». وقدم المنتخب اليمني مباراة مميزة أمام عمان فاز فيها الأخير 3-2 في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، وذلك بعد أن خسر في مباراته الأولى أمام السعودية، بينما يستعد لختام دور المجموعات بمواجهة منتخب العراق.

