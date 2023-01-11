إيفانكوفيتش: توقعت مباراة صعبة

دوليه

هنأ الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان لاعبي منتخبه بتحقيق الفوز في مباراة صعبة مع اليمن.

وقال إيفانكوفيتش في مؤتمر صحافي عقده عقب المباراة: «أهنئ اللاعبين على الفوز، توقعنا مباراة صعبة، اليمن لم يكن لديه ما يخسره، ومهمتنا كانت الثلاث نقاط».

وأضاف: «رجعنا بعد التأخر، وهذا ما تأكدنا منه، الفوز مهم جدا، آخر الدقائق هبط التركيز وفي النهاية حققنا الفوز، للأسف خسرنا اليوم محمود بعد خسارة أمجد لنهاية البطولة».

فيما علق صلاح اليحيائي: الأهم حققنا الفوز، اليمن منتخب عنيد ونتمنى أداء أفضل في المباراة القادمة.

