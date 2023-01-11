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دوليه

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سوكوب فخور رغم الخسارة


قال التشيكي سوكوب مدرب المنتخب اليمني إنه فخور بأداء لاعبيه رغم الخسارة أمام اليمن أول من أمس.
وأوضح في المؤتمر الصحافي: «أشعر بالفخر، الظروف المناخية لم تكن جيدة، أثرت على الفريقين، وأقول للاعبين شكرا جزيلا رغم خسارة اللقاء الثاني، لايزال الحظ يعاندنا، خلقنا فرصا ولم نسجل».
وأضاف: «تقدمنا ولكن هذه كرة القدم، لن أتحدث عن ركلة الجزاء فحتى عمان أهدرت، عمان منتخب قوي ولديه لاعبوه جيدون، يعملون لعام كامل بشكل جيد هزموا أمام ألمانيا بهدف وحيد». وتابع: «سعيد لأننا سجلنا هدفين، وأكيد برانكو سعيد بركلة الجزاء المهدرة».
وحول النتيجة رغم الأداء الجيد في الشوط الأول، لكنه تراجع في الشوط الثاني: «لم نغير لعبنا، الجميع تحت ضغط الأجواء، وعمان لن تستسلم للخسارة أيضا، ما حدث شيء طبيعي، العمانيون ظلوا تحت الضغط لنهاية اللقاء».
وبسؤاله عن اختيار مسدد ركلات الجزاء: «اللاعب كان الخيار الثاني، لدي في كل لقاء 3 خيارات لركلات الجزاء، عبدالواسع شعر بالإعياء وهذا ما حدث، حتى لاعب عمان أهدر، هذه الكرة، المهم أننا حتى الوقت الضائع امتلكنا القوة للهجوم».


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