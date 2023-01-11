حازم إمام أعلن اعتزاله

دوليه

أعلن حازم إمام الظهير الأيمن السابق للزمالك اعتزاله بشكل رسمي بعد مسيرة تخطت 10 سنوات مع القلعة البيضاء. وفشل حازم إمام في الحصول على عرض مناسب من أي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدما رحل عن الزمالك في الصيف الماضي ليعلن الاعتزال عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام».

من جانبه قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك تعيين حازم إمام كنائب لرئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء تكريما له كأحد قادة الفريق خلال السنوات الماضية. وجاء قرار مرتضى منصور بعدما اجتمع مع حازم إمام بمقر النادي مؤكدا ضرورة تكريمه على مشواره مع النادي الأبيض.

