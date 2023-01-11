إلغاء حجز الأهلي على أرصدة عبد الله السعيد

دوليه

أنصفت المحكمة الفيدرالية السويسرية عبد الله السعيد قائد بيراميدز بعدما قررت إلغاء الحجز على أرصدته وممتلكاته من جانب الأهلي المصري. وقررت المحكمة الفيدرالية السويسرية رفض الطعن الذي تقدم به النادي الأهلي بعدم اختصاص المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بنظر القضية التي تم تحريكها ضد اللاعب. وأصدرت المحكمة الفيدرالية قرارا بإلزام الأهلي بسداد 19.5 ألف فرنك سويسري تعويضا للاعب عن إجراءات التقاضي بجانب تحمل 17.5 ألف فرنك سويسري قيمة مصاريف الدعوى. وترسل المحكمة الفيدرالية نسخة من هذا القرار لكافة الأطراف المعنية وعلى رأسها المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية ومركز التحكيم والتسوية. وحصل الأهلي على حكم من مركز التسوية والتحكيم والرياضي التابع للجنة الأولمبية المصرية يلزم عبد الله السعيد بسداد مبلغ مليوني دولار لخرقه العقد الثلاثي المبرم بين اللاعب والأهلي المصري والأهلي السعودي ويقضي بحظر انتقال اللاعب إلى أي فريق مصري دون موافقة الأهلي وحال مخالفة هذا البند يسدد اللاعب مليوني دولار.

