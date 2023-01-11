الزمالك لاستعادة الانتصارات أمام الاتحاد

دوليه

يسعى الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر جولتين عندما يحل ضيفا على الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء في الجولة 13 للدوري المصري.

الزمالك تراجع من الصدارة للمركز الثالث مع مدربه جوسفالدو فيريرا برصيد 25 نقطة بعد الخسارة من أسوان وتعادله مع الداخلية بينما يأتي الاتحاد سادسا برصيد 18 نقطة وخسر في آخر 3 جولات. ويخوض الزمالك المواجهة وسط أجواء متوترة بين الناديين عقب هجوم مرتضى منصور رئيس الزمالك على إدارة الاتحاد بسبب اقتراب مروان عطية لاعب الاتحاد من الرحيل للأهلي رغم اتفاق الزمالك على الصفقة من قبل. ويعتمد الزمالك على قدرات الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور للفوز على الاتحاد السكندري ومصالحة الجماهير لكن الفريق يعاني أيضا على مستوى مركز رأس الحربة في ظل تراجع مستوى التونسي سيف الدين الجزيري وعدم قدرة البنيني سامسون على إثبات قدراته حتى الآن. ومن المنتظر أن يتواصل غياب أحمد فتوح عن الزمالك في لقاء اليوم رغم حل أزمته مع مرتضى منصور رئيس النادي أخيراً. ومن المنتظر أن يعلب الزمالك بتشكيلة تضم محمد عواد وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وعمر جابر وإمام عاشور وعمرو السيسي وسيد عبدالله نيمار وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه. وخسر الاتحاد آخر 3 مباريات كما أن الفريق يعاني بعض الغيابات مؤخرا مثل الحارس مهدي سليمان والمدافع محمود علاء بسبب الإصابة بينما يراهن زعيم الثغر على الثنائي مابولولو وأوستن أموتو.

