الظفيري أعاد الحياة إلى الأزرق

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عاد الأزرق إلى الواجهة وأنعش آماله في التأهل إلى الدور نصف النهائي بتغلبه على الإمارات 1-0 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الميناء الأولمبي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة «خليجي 25» التي تستضيفها البصرة حتى 19 يناير الحالي. سجل هدف المباراة الوحيد أحمد الظفيري في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ورفع الأزرق رصيده إلى 3 نقاط، بعد أن خسر مباراته الأولى أمام قطر 0-2 في الجولة الأولى، في حين ظل المنتخب الإماراتي بلا رصيد.

وتنتظر الأزرق مباراة حاسمة أمام البحرين بعد غد الجمعة في الجولة الأخيرة التي تشهد كذلك مباراة قطر مع الإمارات.

وأجرى البرتغالي روي بينتو أكثر من تغيير على التشكيلة التي خاضت المباراة الأولى أمام قطر، فاحتفظ بالحارس سليمان عبدالغفور وقلبي الدفاع خالد إبراهيم وحسن حمدان والظهير الأيسر مشاري غنام، ودفع بفهد الهاجري في مركز الظهير الأيمن، وأعاد مهدي دشتي لخط الوسط إلى جانب سلطان العنزي وفيصل زايد مبقياً الثنائي أحمد الظفيري وعبدالفهد على مقاعد البدلاء، وفي الهجوم أشرك شبيب الخالدي أساسياً بدلاً من إبراهيم كميل إلى جانب الجناحين عيدالرشيدي في اليمين ومبارك الفنيني في اليسار.

وجاء الشوط الأول مملاً وخالياص من الفرص الحقيقية، حتى الدقيقة 37 عندما سجل شبيب الخالدي هدفاً برأسه لكن الحكم السعودي شكوري الحنفوش ألغاه بداعي التسلل، وظهر شبيب مجدداً عندما طار لعرضية الفنيني وحولها برأسه لكن الحارس الإماراتي خالد عيسى تصدى للكرة وحرم الأزرق من هدف التقدم (43). وردت الإمارات برأسية مماثلة لماجد راشد تصدى لها الحارس سليمان عبدالغفور في الوقت بدل الضائع للشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وبدأ المنتخب الإماراتي الشوط الثاني بقوة بفضل تحركات كايو كانيدو وسيباستيان تيغالي، لكن الأزرق كان الطرف الأخطر، وأضاع فيصل زايد أخطر الفرص بعد هجمة قادها الفنيني ومرر إلى الرشيدي الذي حاول المراوغة فتهيأت الكرة لزايد الذي سدد فوق العارضة وهو مواجه للمرمى.

ودفع بينتو بحمد القلاف بدلاً من مشاري غنام، ثم بدر طارق بدلاً من مهدي دشتي، لكن الأمور لم تتغير واستمر التعادل السلبي، ليدفع بالثلاثي ابراهيم كميل ومحمد باجية وأحمد الظفيري قبل 5 دقائق من النهاية، وبالفعل نجح الظفيري في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة حرة نفذها وخدعت الحارس وأكملت طريقها إلى الشباك ليمنح الأزرق فوزا ثميناً جداً.

