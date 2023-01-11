وفاة سعود المهندي

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توفي سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري والاسيوي لكرة القدم أمس إثر صراع طويل مع المرض وتلقت الاوساط الرياضية في قطر نبأ وفاته بحزن بالغ.

ويمتلك الراحل مسيرة زاخرة مع الكرة القطرية و الخليجية والآسيوية والدولية حيث بدأ المهندي حياته الكروية إداريا مع نادي قطر وتولى منصب مدير المنتخب الوطني في مرحلة من المراحل، ووصل الى اعلى المناصب، قطريا وآسيويا ودوليا.

وانضم إلى عضوية الاتحاد القطري لكرة القدم منذ موسم 1995، وأصبح الامين العام للاتحاد منذ 2001 وحتى 2013، ونجح في كل الانتخابات التي جرت بالاتحاد القطري حتى وصل الى منصب نائب رئيس الاتحاد حتى الان وانتخب الراحل سعود المهندي -رحمه الله- بعدد كبير من الأصوات نائبا لرئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في الانتخابات التي جرت بماليزيا ابريل 2019، وفي نفس الانتخابات فاز بعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما تولى المهندي عدة مناصب أخرى بالاتحاد الاسيوي لكرة القدم، كانت أبرزها رئاسته للجنة المسابقات التي تعتبر واحدة من اهم اللجان بالاتحاد، بالإضافة الى انتخابه النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وتولى الفقيد -رحمه الله- رئاسة لجنة كأس الخليج قبل انشاء الاتحاد الخليجي لكرة القدم، وساهم بخبراته الكبيرة الإدارية والقانونية، وأيضا خبرته في مجال اللوائح الكروية في إنجاح مسيرة بطولة كأس الخليج، ولعب دورا مهما حتى خرج الاتحاد الخليجي الى النور، وهو الاتحاد الذي تبنته قطر من اجل تطوير البطولة الأهم في المنطقة، وتستضيف مقره بالدوحة منذ انشائه برئاسة الشيخ حمد بن خليفة.

ويعد سعود المهندي من أكثر الاداريين خبرة وكفاءة حيث تدرج في جميع المناصب، حتى وصل الى منصب الامين العام للاتحاد وكان مرجعا مهما في اللوائح والقوانين الكروية، واستفادت الكرة القطرية من هذه الخبرة الكبيرة، كما استفادت الكرة الخليجية والآسيوية كثيرا أيضا من معرفته الواسعة بأدق تفاصيل قوانين فيفا وقوانين الكرة بشكل عام.

ودفعت خبرته الإدارية الكبيرة الاتحاد الآسيوي لاختياره أكثر من مرة لرئاسة اللجنة المنظمة التابعة للاتحاد الاسيوي لبطولة كأس اسيا في الصين والدوحة والامارات.

والقسم الرياضي في «النهار» يتقدم بخالص العزاء الى اسرة الفقيد المهندي ونسأل المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون.

