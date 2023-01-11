فوز القادسية والعربي في «السلة»

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حقق فريق نادي القادسية فوزاً مثيراً على نظيره كاظمة بنتيجة 93-92 في المباراة التي جمعتهما امس الاول ضمن الجولة 11 من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة والتي شهدت ايضاً فوز العربي على الشباب 90-84. ورفع القادسية رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني خلف الكويت المتصدر صاحب الرصيد ذاته، فيما ارتفع رصيد كاظمة إلى 17 نقطة في المركز الثالث. فيما رفع العربي رصيده الى 15 نقطة والشباب الى 15 نقطة. وبذلك يكون اندية الكويت والقادسية وكاظمة والجهراء والقرين والصليبيخات قد تأهلوا رسمياً الى الدور الثاني للمنافسة على اللقب، وبالرغم من تساوى العربي مع الصليبيخات والقرين بنفس الرصيد الا ان القرين والصليبيخات تغلبا على العربي مما منحهم الافضلية على الاخضر في المواجهات المباشرة والتأهل إلى الدور الثاني.

وفي مواجهة الأصفر مع البرتقالي قدم الأول أداء متميز في الربع الأول مكنه من التقدم بفارق 12 نقطة في نهاية الربع 30-18. وواصل القادسية أداءه المميز في الربع الثاني وسط تألق لاعبه الأميركي روبرت لوري أفضل مسجل للفريق بـ 35 نقطة لينتهي الربع الثاني للقادسية أيضا 58-45. وحاول كاظمة العودة في الربع الثالث وتمكن من تقليص الفارق في نهاية الربع إلى 7 نقاط 75-71. ورمى البرتقالي بكل ثقله في الربع الأخير وسط تراجع في أداء القادسية الذي تمكن بصعوبة من المحافظة على تقدمه وانهاء اللقاء بفارق نقطة وحيدة 93-92. هذا وسيلتقي اليوم الجهراء (14 نقطة) مع النصر (12 نقطة) في 06:00 مساء اليوم على صالة الاتحاد.

