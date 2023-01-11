«الترايثلون» كرَّم أبطال الموسم

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أقام النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون اول من امس، حفلا تكريميا بمقر اللجنة الاولمبية الكويتية للرياضيين في الموسم 2022-2023 وذلك بحضور الشيخ فهد جابر العلي وراشد الكندري رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون واعضاء الاتحاد ومنتسبيه والقيادات الرياضية الى جانب اولياء امور اللاعبين.

وشهد الحفل تكريم جميع اللاعبين المشاركين في سباقات الموسم الحالي وكذلك تكريم العاملين على نجاح رياضة الترايثلون والذين ساهموا بإقامة بطولات اللعبة محليا.

وقال الشيخ فهد الجابر انه تشرف بحضور الحفل الذي اقامة النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون للاعببن.

واضاف: «الكويت ولادة بالنجوم الابطال وهو ما رأيناه في اتحاد الترايثلون من ابطال على مستوى قارة آسيا ولاعبين تأهلوا الى بطولات العالم».

وأكمل الجابر، نحن داعمين للعبة الترايثلون وجميع الالعاب، وساكون سند للرياضيين مستقبل الرياضة الكويتية، والذين سيكون امامهم مهام واستحقاقات كثيرة لرفع اسم الكويت بها. بدوره، تقدم رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري، بالشكر الجزيل للشيخ فهد جابر العلي الصباح على حضوره حفل تكريم اللاعبين ودعمه الكبير لهم.

وتابع: «يأتي هذا التكريم، تقديرا منا للاعبين والاجهزة الفنية والادارية واللجان العاملة، لما قدموه من عمل وجهد كبير خلال الموسم الرياضي الحالي، وكانوا خلاله خير معين لانجاح الموسم».

وأكمل الكندري، حرص مجلس ادارة الاتحاد على حضور الشيخ فهد الجابر هذا الحفل كونه مؤسس لعبة الترايثلون في الكويت وفي الخليج والاتحاد العربي وكذلك تأسيس اتحاد غرب آسيا.

مؤكدا ان مجلس ادارة النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون عازم على مواصلة دعم وانجاح اللعبة والاهتمام باللاعبين وتطوير مستوياتهم محليا وخارجيا، وهو دعم نعمل عليه حتى يتحقق. مع مواصلة مسيرة النجاح بتعاون جميع الاطراف معنا.

من ناحيتها، ابدت اللاعبة هدى الصالح، سعادتها بهذا التكريم من قبل اتحاد الترايثلون والشيخ فهد الجابر والذي يأتي تقديرا لجهود اللاعبين. مؤكدة اعتزازها وتقديرها للاتحاد الذي لم يبخل على اللاعبين بشيء ويكرمهم في كل موسم.

واضافت الصالح: «حققنا العديد من الانجازات بفضل اهتمام ودعم الاتحاد وتوفيره المعسكرات الاعدادية للبطولات، ونعدهم بتحقيق المزيد من الالقاب التي تسجل باسم الكويت».

ايدها بذلك اللاعب خالد الرزيحان احد ابطال الكويت آسيا، والذي اشار الى تطور اللعبة في كل موسم بفضل اهتمام الاتحاد وتذليله كافة العقبات التي تواجههم.

وبين الرزيحان، ان طموح اللاعبين كبير وان تكريم النادي والاتحاد الكويتي لهم سيعطيهم حافزا لبذل المزيد من الجهد وتحقيق الالقاب.

