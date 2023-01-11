كثرة الأسئلة البرلمانية حالة صحية

الاخيرة

في حديثه إلى النواب قبل أيام قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف إن هناك ألف سؤال مقدمة إلى الوزراء، وكان ذلك بمعرض انتقاد السلوك النيابي، وربما هنا لا بد من التوضيح أن الرقابة البرلمانية تقوم على السؤال والاستفسار للتنبيه، كي لا تصل الأمور إلى حد المساءلة التي ربما تنتهي إلى طرح الثقة بالوزير، ومن ثم إضعاف مجلس الوزراء ككل.

لذا، ومن واقع الخبرة في هذا الشأن، أقول إن بين عامي 2017 و2018 وخلال تسلمي حقيبة وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، سعينا في الوزارة إلى إعادة النظر بنمط العمل، ولقد حققنا نتائج لم تحقق منذ ثمانينيات القرن الماضي، لأن مهمة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أن يتابع الاسئلة الموجهة إلى الوزراء، ويدفعهم إلى الانجاز، والاجابة عنها، ولهذا قضينا يومها على تراكم الأسئلة.

أما التعذر بأن العدد فاق الألف سؤال، فهو عذر ليس مقبولا في العمل البرلماني والمؤسساتي والسياسي، بل من حق النواب أن يجعلوها ألفين أو ثلاثة آلاف سؤال، وعلى المعنيين العمل على انجازها، لأن خلال تلك العملية تظهر الكثير من العيوب والمثالب في العمل الوزاري التي يمكن اصلاحها، أي أن السؤال يمكن تشبيهه بجرس الانذار.

من هذا المنطلق فإن كثرة الاسئلة أو قلتها ليست مصدر اشمئزاز، حتى لو كان النائب يعد لاستجواب ما، بل نعيد ونكرر أن الرد على السؤال أفضل من تجاهله والدفع إلى الاستجواب.

العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي نظام سياسي مشابه للمعمول به في الكويت هي أشبه بعملية تكاملية، لا يمكن لأي منهما أن تطغى على الأخرى، أو تحل محلها، بل لا بد من التناغم بينهما، وهو للأسف غير موجود في الكويت، التي يسعى كل طرف فيها إلى الاستحواذ، واستعراض العضلات، وكأنهما في مبارزة دموية كما كان يحدث في روما القديمة.

لذا من يريد أن يشارك الشعب في الحكم عليه أن يقبل السؤال، وأن يجيب عنه، فأولى خطوات العلاج الناجح معرفة سبب الداء، وليس المكابرة، من هنا لو أراد سمو رئيس مجلس الوزراء تطوير هذه الأداة التي هي حالة صحية، يمكنه أخذ كل الاجابات والتعليقات ويحضرها من خلال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ويضع عليها تعليقات وينشرها في جهاز استشاري داخل مجلس الوزراء لكي يستطيع أن يتابع أداء الوزراء وتعاملهم مع السلطة التشريعية التي يمكن أن تتحول إلى مستشار غير مباشر للسلطة التنفيذية.

