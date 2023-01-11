الاخيرة

في أميركا والاقتصادات الكبرى في العالم هناك مصطلح يستخدم في تعاملهم مع شركاتهم الكبرى، وهو أنها أكبر من أن يسمح لها بالفشل «Too Big To Fail» كي لا يتضرر اقتصادهم الوطني حتى تحولت أميركا بسبب ذلك وهي أم الليبرالية الاقتصادية بالعالم إلى دولة شيوعية أممت بعض شركاتها الكبرى بعد كارثة عام 2008 وتملكتها بالكامل كدعم لها ولمنعها من الإفلاس، إضافة إلى المعونات المالية الضخمة للأسواق والشركات الكبرى الأخرى.

***

تحدثنا في مقالات سابقة عن تدخل السياسة بالاقتصاد بالكويت، وهو ما يفسد السياسة ويخرب الاقتصاد ويدمر البلد، فأي شركة وخاصة الكبرى منها تخذل بدلاً من أن تدعم مما يعني انكشافها على البنوك والمؤسسات المالية الدائنة ومن ثم حتمية وضع مخصصات مالية لذلك الانكشاف ما سيحول أرباحها إلى خسائر ضخمة ويضر بالتبعية بحملة الأسهم وهم مئات الآلاف من المواطنين، وكل ذلك لأننا عكسنا المعادلة وبدلاً من القول إن شركاتنا الناجحة يجب ألا تفشل، قلنا وعملنا على معاقبة الشركات التي تنجح كي تتحول للخسائر والفشل...

***

آخر محطة:

1 - قديماً قيل إن الفارق بين الدول الناجحة والدول الفاشلة، أن الدول الناجحة تأخذ بيد الفاشل سواء كان فرداً أو مجموعة أو شركة وتدعمه حتى ينجح، بينما الدول الفاشلة تحارب الناجحين سواء كانوا أفراداً أو مجاميع أو شركات حتى يفشلوا.

2 - غرفة التجارة وغيرها من مؤسسات وشركات استثمارية ومالية، عملها هو اقتصادي بحت، لذا المرجو ألا ندخلها بالنزاعات والصراعات السياسية التي لا تنتهي قط بالكويت.

