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«الديمة».. فيض من الجمال والألوان حملت أمطار «الديمة» الخير معها، وشكلت لوحة طبيعية تفيض روعة وجمالا مع أجواء فصل الشتاء بما أزهرته أرض الكويت الطيبة من نباتات غطت كثيرا من مناطق البر بوشاح مطرز ببراعم وأزاهير مختلفة الألوان والأشكال. ولا تخطئ عين الناظر روعة زهور النوير الصفراء وكأنها شموس صغيرة وغيرها من نباتات ربيعية أخذت تكسو مناطق البر تشع جمالا على مدى النظر لتصبح مقصدا للنزهات.



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