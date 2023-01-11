مصر تطلق سياحة حفلات الزفاف

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استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أول رحلة سياحية لحفل زفاف كبير قادمة من الهند لاستهداف نوع جديد من سياحة الأثرياء بالمدينة الساحلية وهو إقامة حفلات الزفاف.

أتى ذلك بعد اختيار إحدى الشركات السياحية الكبرى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء كمقصد لسياحة الزفاف وحفلات الأفراح والمناسبات.

ووصل على متن الطائرة 370 من المدعوين لحفل الزفاف الهندي الذي يجري تنظيمه بأحد المنتجعات الكبيرة بشرم الشيخ.

واستقبلت سلطات مطار شرم الشيخ الدولي، الطائرة بتقليد رش الطائرة بمدافع المياه وهو البرتوكول المعتمد لاستقبال الرحلات الجديدة أو استئناف خطوط الطيران.

وحرص وفد هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، على تقديم التسهيلات اللازمة لاستقبال الطائرة، كما تم استقبالهم بتقديم الهدايا والورود والتقاط الصور التذكارية مع العروسين وضيوفهم.

وقال مدير هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء إسلام نبيل إن هذا النوع من الحفلات سيؤدي إلى إدخال نوع جديد للسياحة في مصر وهو سياحة الزفاف من شأنه إنعاش حركة السياحة.

واختيار كبرى شركات السياحة لشرم الشيخ كوجهة لسياحة الزفاف يعود إلى تمتع المدينة بطبيعة خلابة وطقس دافئ طوال الشتاء.

