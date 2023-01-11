البصل أغلى من اللحم في الفلبين!

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دفع ارتفاع أسعار البصل في الفلبين السلطات الزراعية للإعلان عن حاجة البلاد لاستيراد حوالي 22 ألف طن بحلول شهر مارس، لزيادة الإمدادات المحلية المتضائلة ووقف ارتفاع التكاليف. ويعد البصل عنصرا أساسيا في المأكولات المحلية في جنوب شرق آسيا، وغالباً ما يقترن بالثوم كقاعدة للعديد من الأطباق. ويبلغ متوسط الطلب الشهري للبلاد على الخضار حوالي 17 ألف طن متري. واعتبارا من، الإثنين، تم بيع البصل الأحمر والأبيض في الفلبين مقابل 600 بيزو (10.88 دولارات) للكيلوغرام، بناءً على مراقبة وزارة الزراعة لأسعار السوق في منطقة مانيلا. وهذا يكلف حوالي 3 أضعاف سعر الدجاج و25% إلى 50% أغلى من لحم البقر.