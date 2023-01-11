سمو الأمير هنأ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه -حفظه الله- عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان الشقيقة.

وأشاد سموه بما حققته سلطنة عمان الشقيقة في عهد جلالته من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات.

كما أعرب سموه حفظه الله عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على جميع الأصعدة.

وتمنى سموه -رعاه الله- لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

