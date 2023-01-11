ولي العهد تلقى دعوة محمد بن سلمان لحضور «الفورميلا إي»

وطن النهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان الشقيقة.

متمنيا سموه لجلالته وافر الصحة والعافية ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار في ظل قيادة جلالته.

من جهة ثانية، تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح امس رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تضمنت الرسالة دعوة سموه حفظه الله لحضور سباق (الفورميلا إي) والفعاليات المصاحبة لها التي ستقام في محافظة الدرعية بتاريخ 27 إلى 29 يناير 2023.

وقام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

وقد حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.

من جهة ثانية، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

