8 آلاف حاج للكويت في موسم 1444 هـ

وطن النهار

وقع وزير العدل وزير الأوقاف وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد اتفاقية الحج للعام 1444 ممثلا عن حكومة الكويت مع نظيره وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية د. توفيق بن فوزان الربيعة والتي تضمنت تخصيص 8000 حاج للكويت.

وشارك الماجد والوفد المرافق له في مؤتمر ومعرض «خدمات الحج والعمرة» لعام 2023، وذلك تلبية لدعوة كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين (وزارة الحج والعمرة)، فيما اطلع الوزير على عروض مقدمي الخدمة خلال جولة في المعرض اطلع خلالها على الخدمات المقدمة للحجاج في شتى القطاعات المتعلقة بخدمات الحجاج من نقل وإعاشة، معربا عن شكره للجهود المبذولة في إقامة المعرض والذي يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج ومواكبة للتطوير الرقمي وتقديمه للحلول المبتكرة في خدمات الحج والعمرة.

