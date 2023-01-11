الهين: الكويت بادرت رسمياً وشعبياً لمساعدة باكستان في مواجهة الفيضانات

وطن النهار

أعربت الكويت عن أملها في أن يحرز مؤتمر الامم المتحدة لدعم باكستان الأهداف المنشودة منه بالمساهمة في حشد المجتمع الدولي لدعم انتعاش مرن لباكستان للتعافي من تداعيات فيضانات العام الماضي المدمرة.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين امام المؤتمر الذي تنظمه الامم المتحدة بالتعاون مع حكومة باكستان.

واضاف الهين ان الدعم الدولي المقدم إلى باكستان يجب ان يكون في سياق شراكات استراتيجية شاملة متعددة القطاعات وشاملة لتأمين سلامة المتضررين وتغطية الاحتياجات الملحة للشعب الباكستاني بما في ذلك السعي نحو بناء القدرات وبصورة مكملة لمسيرة ما تم إنجازه في سياق تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة في ظل ما تمر به البلاد من ظروف صعبة واستثنائية.

وقال ان الكويت وادراكا منها بحجم الدمار الذي لحق بباكستان فقد بادرت على المستويين الرسمي والشعبي في دعم ومساندة الشعب الباكستاني الصديق بتقديم كل ما من شأنه المساعدة للحد من تداعيات الأوضاع المناخية الصعبة وتمكينهم من التغلب عليها.

واشار الى ان الكويت قد سارعت في تقديم منحة بصفة عاجلة تم توزيعها على الوكالات الدولية العاملة ميدانيا اضافة الى الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية حرصا منها على ايصالها لمستحقيها على وجه السرعة للاستجابة لتلبية الاحتياجات الأساسية.

واوضح ان الكويت لم تقف عند هذا الحد بل ساهمت في تقديم الدعم لتمكين باكستان للنهوض من جديد في سياق التعافي وإعادة تأهيل وبناء واعمار مجتمعاتها حيث يعمل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على استكمال مسيرة المشاريع التنموية التي قام بها في العديد من المجالات ذات الصلة بالبنية التحتية والطاقة والمياه والنقل والتعليم.

واكد السفير الهين عن استعداد الصندوق الكويتي للعمل بشكل وثيق مع الحكومة الباكستانية لتحديد القطاعات ذات الأولوية لإقامة مشاريع تساهم في تجاوز هذه الظروف الصعبة التي مرت بها ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع سد (مهمند) للطاقة الكهرومائية.

واعرب عن امتنان الكويت لجميع المساعي الدولية الرامية لدعم مسيرة الاعمار والتنمية في باكستان للتخفيف من وطأة الكارثة التي تعد واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ المعاصر وتعبر في الوقت ذاته عن بالغ تعاطفها وتضامنها مع شعب وحكومة باكستان جراء ما تكبدته من خسائر بشرية ونزوح العديد من المواطنين وتدمير أكثر من مليون مسكن في أقاليم عدة.

