النائب الأول لخريجي الهندسة: الكويت بحاجة لأبنائها

وطن النهار

افتتحت جامعة الكويت معرض التصميم الهندسي الـ43 بمشاركة 78 مشروعا هندسيا مبتكرا في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية بجامعة الكويت وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي المقام. وأشاد راعي المعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد في كلمة له خلال افتتاح المعرض عن سعادته بالكوادر الفنية التي تخرجت وما زالت من كلية الهندسة والبترول وقدرتهم على تقديم أعمال مميزة.

وأعرب الخالد عن سعادته بالشراكة المجتمعية بين جامعة الكويت كصرح أكاديمي وبين المؤسسات والشركات الوطنية الراعية لهذاالمعرض مهنئا اهالي الطلبة على إنجازات ابنائهم ورعاية مثل هذا الجيل الواعد لخدمة ومستقبل الكويت.

وأوضح انه ومن خلال اطلاعه على ما قدمه المعرض خلال الـ20 عاما الماضية فقد بلغ عدد المشاركين أكثر من 12 الف مهندس ومهندسة قاموا بتقديم أكثر من ثلاثة آلاف مشروع هندسي مبتكر.

وتوجه الى الخريجين قائلا: «لتعلموا ان مشوار التحدي ابتدأ اليوم ولم ينته فالكويت بأمس الحاجة لفزعة ابنائها المبدعين» موصيا إياهم بالالتزام بأخلاقيات المهنة والحرص على تقديم مبادرات مبتكرة و«أن نتشارك جميعا في تطوير هذا الوطن».وأضاف الشيخ الخالد «لقد جاء دوركم اليوم كمهندسين ومهندسات للمضي قدما في خدمة بلدكم الكويت حيث ان الكويت قامت بسواعد أهلها وانتم من سيكمل هذه المسيرة».

ومن جهته قال وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني في كلمة مماثلة: إن انعقاد هذا المعرض يتزامن مع افتتاح مركز المؤتمرات في مدينة صباح السالم الجامعية بجامعة الكويت الصرح الأكاديمي العريق.

واعتبر العداوني ان المعرض الذي يضم نخبة مع طلاب وطالبات كلية الهندسة والبترول «يعد منارة وبيئة محفزة لثقافة الابداع والابتكار ولابراز مهارات الطلبة والطالبات في مجال التصميم الهندسي».

وأثنى على جهود أعضاء الهيئة الأكاديمية المتميزة ودورهم فيما يقومون به في مجال التعليم الجامعي من خلال الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية وتنمية مهارات المهندسين والمهندسات في جميع التخصصات الهندسية.

وأبدى تطلعه الدائم إلى أن يكون لمثل هذه المشاريع امتداد على أرض الواقع وأن «تكون بداية لفتح افاق جديدة ومتسعة لأبنائنا المهندسين والمهندسات في المستقبل عبر الانخراط والمنافسة في سوق العمل والمساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز خطة الكويت 2035».

مواهب وإبداعات

ومن جانبها قالت مديرة جامعة الكويت بالإنابة الدكتورة سعاد الفضلي: إن المعرض يعد تتويجا لمشاريع الطلبة في التصميم الهندسي ونتاج دراسة سنوات في الكلية مبينة أن عدد الطلبة المشاركين في المعرض 296 طالبا وطالبة أنجزوا 78 مشروعاً في مختلف التخصصات الهندسية.

واضافت ان المعرض امتداد لجهود الكلية في السنوات السابقة حيث بلغ إجمالي عدد المشاريع خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2021 نحو 2400 مشروع لما يقارب الـ10 آلاف طالب وطالبة من خريجي كلية الهندسة والبترول.

وأكدت أن هذا المعرض يجسد حرص الجامعة على تبني مواهب وإبداعات طلبتها فهم الركيزة الاساسية التي يقام عليها بناءالمجتمعات ونهضة الشعوب مشيرة الى ان الجامعة تسعى لان تكون رائدة في تخريج كوكبة مؤهلة لسوق العمل الهندسي تحقيقا لرؤية كويت 2035.

ومن جانبه ذكر المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور خالد الفاضل في كلمته ان المؤسسة حريصة على دعم هذه الفعالية المتميزة في كل عام كونها جزءا من المجتمع العلمي في الكويت.

وأضاف الفاضل أنها فرصة للقاء وتكريم كوكبة جديدة من شباب الكويت المتميز في مجالات التصميم الهندسي والتعرف على بعض الأفكار التي من الممكن أن تتطور وتنمو لتتحول إلى مشاريع رائدة وغير مسبوقة وذات قيمة اقتصادية كبرى من خلال المتابعة الحثيثة والعمل المهني والبحث العلمي العالي المستوى. وأوضح أن دعم المؤسسة وتمويلها لهذا المعرض يأتي من منطلق الالتزام بدورها الحيوي والمتمثل في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين الكويتيين والدفع باتجاه تحويل نتاجهم الفكري إلى إبداعات ملموسة.وأكد أن هذا الدور لم يكن ليتميز لولا الرعاية والدعم المستمرين من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والقيادة الحكيمة.

وأشار إلى أن المستقبل يحتم اعتماد العلم والمعرفة أساسين لاستدامة التنمية وتطويرالمجتمع من خلال تشجيع الموهوبين ودعم الباحثين وتحفيز العطاء المعرفي ورعاية البحث العلمي.

تحديد الأولويات

وبدوره أشار مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين الدكتور دعيج الركيبي في كلمة مماثلة إلى أهمية تحديد الاولويات الوطنية للعمل على تحقيق الرؤية المستقبلية وتشتمل الأولويات على الاحتياجات الخاصة والرعاية الصحية والتعليم والإسكان والتنقل والمرور والأمن الإلكتروني والماء والغذاء وإعادة التدوير الى جانب جودة العمل والمعيشة والتي يترجمها معرض التصميم الهندسي.

وقال الركيبي: إن كلية الهندسة والبترول تصبو من خلال إقامة معرض التصميم الهندسي إلى تخريج مهندسين ذوي عقول فذة تسهم في بناء وطن مستدام.

وتخلل الافتتاح عرض مرئي لرؤية معرض التصميم الهندسي والإعلان عن الجوائز المقدمة من الشركات الراعية وتشمل جائزة التكنولوجيا والعلوم الرقمية والذكاء الاصطناعي وجائزة الاستدامة البيئية وجائزة البنية التحتية وأساليب المواصلات وجائزة الابتكار والتميز وجائزة البناء والطاقة والصناعة اضافة إلى الإعلان عن المشروع الفائز بجائزة المرحوم الدكتور احمد البشارة للسنة الثامنة.

يذكر أن الهدف من هذا المعرض هو عرض المشاريع التي يبتكرها طلبة الكلية للسنة النهائية ضمن مقرر التصميم الهندسي ويضم المشاريع العلمية من مختلف التخصصات العلمية للكلية.

