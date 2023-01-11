السفيرة الفرنسية قلَّدت بن رضا وسام «السعف» بدرجة فارس

وطن النهار

أشادت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لوفليشر بالتعاون الثقافي بين بلدها والكويت واصفة اياه بالمثمر والقوي والوثيق خصوصا فيما يخص التعاون بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والمعهد الفرنسي ومركز الأبحاث الفرنسي الخاص جاء ذلك في كلمة خلال حفل استقبال اقامته مساء اول من امس بمقر اقامتها بمناسبة منح الحكومة الفرنسية وسام السعف الأكاديمية بدرجة فارس لمدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا، بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي وشخصيات أكاديمية وأدبية وإعلامية.

وقالت السفيرة لو فليشر: إنه لمن دواعي سروري وعظيم الشرف لي أن أرحب بالحضور في بيت فرنسا، وفي هذه المناسبة المهمة والاولى من نوعها منذ وصولي الى الكويت.

واشارت الى ان بلادها قررت أن تكرم مدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا وسام «السعف الأكاديمي بدرجة فارس»، تقديرا للجهود الحثيثة والمثمرة على المستوى الثقافي التي قدمها وما زال يقدمها طوال فترة عمله.

ولفتت إلى أن تلك الجهود الثقافية لا تقتصر على الصعيد المحلي فقط، ولكن أيضا تمتد إلى مساهماته في تعزيز التبادل الثقافي ومد جسور التواصل بين المجتمعات ومنه التعاون الثقافي مع فرنسا، مؤكدة على أهمية التراث الثقافي للإنسانية والذي يسهم في تطور وتقدم الأمم.

و استعرضت لو فليشر مع الحضور ابرز المحطات في مسيرة بن رضا العلمية والعملية موضحة انها تميزت بالإنجازات والعمل الدؤوب محليا واقليميا

من جانبه قال محمد بن رضا: إنه شرف عظيم لي أن أقلد بهذا الوسام من بلد الثقافة والموسيقى والمسرح والسينما، وإنني إذ أتسلم هذا الوسام المهم والعريق، فلا أحسبه إلا تكريما لبلدي الكويت، وللحركة الثقافية فيها ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ولمبدعي الكويت في مختلف المجالات الثقافية».

