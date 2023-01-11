انسحبت.. والنواب: الحل لا يخيفنا

وطن النهار

أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون رفع جلسة امس الثلاثاء بعد انسحاب الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي على أن تعقد الجلسة التكميلية صباح اليوم الأربعاء.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته امس إلى مناقشة بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين).

وكان الوزير العجمي قال في كلمة له في الجلسة: إن الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين التي تتضمن «أعباء مالية» إلى اللجان وفقا للائحة الداخلية للمجلس لمناقشتها والتوافق بشأنها.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وصادق المجلس على المضابط وانتقل لبند الرسائل الواردة.

عبدالكريم الكندري: سأتكلم عن تأجيل اللجنة المالية تقريرها الخاص بالغاء الرواتب الاستثنائية في التأمينات الاجتماعية المادة 80، هناك قيادي جلس اسبوعين أخذ الراتب الاستثنائي، الرواتب الاستثنائية تقدم لقيادات فشلت في إدارة الدولة،، ما يصير رواتب استثنائية تكلف الدولة ثلاثة مليارات لمديرين ونواب وغيرهم، بعثاتنا الخارجية ليست على ما يرام وبدلا من ان تنصف السفارة في مصر الطلبة بدلا من ادانتهم.

شعيب المويزري: تم ارسال رسالة الى وزير المالية لتزويدنا بالمعلومات ولذلك ما يصير نناقش موضوع بدوون معلومات، والرواتب الاستثنائية لا تخص الوزراء والنواب والمديرين فقط بل حتى المواطنين المعاقين وغيرهم.

عبدالله المضف: نحن نتكلم عن فئة محددة في المعاشات الاستثنائية وهم الوزراء والنواب والقياديون، ما يصير انا اراقب الحكومة وآخذ منها رواتب استثنائية هذا تعارض للمصالح، انا لمدة مجلسين رفضت استلم رواتب استثنائية، ما هي افضليتنا نحن النواب على المواطنين حتى نأخذ رواتب استثنائية، رواتب الوزراء والنواب تكلف الدولة 75 مليون دينار.

مهند الساير: المادة 80 استخدمت استخداماً سيئاً، هل الحال التي وصلت لها الكويت تستحق ان نكافئ القياديين، الحكومة تزج بالاوراق وتقول ان المقصود هو المواطنون وهذا غير صحيح فنحن استثنينا المواطنين سواء عسكريين او غيرهم من الالغاء.

شعيب المويزري: اذا في نواب يستلمون رواتب استثنائية فهناك نواب لا يحق لهم التقاعد ولا يستلمون رواتب فمن وين يعيشون؟ حمدان العازمي: واضح ان الحكومة غير موافقة على اسقاط القروض وحاضر وزيرين فقط وعندها تكتيك تنسحب من الجلسة يصير هذا، لا نقبل التهديد بحل وتعطيل المجلس ونكرر ما يخاف من الحل الا الجبان، لابد يكون للنواب موقف جماعي. يحز بالخاطر ان الحكومة غير جادة في كلامها بشأن رفاهية المواطن.

نلاحظ الكثير من السرقات ولا يوجد احد تحاسب من ابناء الأسرة او التجار.

جنان بوشهري: الاخ رئيس اللجنة المالية برر تعطيل الغاء المادة 80 من قانون التأمينات، ليس من الضروري ان نلغي المادة بل نضع ضوابط للمعاشات الاستثنائية، القانون وصل اللجنة في 14 - 12 مثله مثل عدد من القوانين التي تم الانتهاء منها بعد ان سمعتوا منهم رأيهم شفويا، السؤال ليش ما سويتوا هذا الشيء مع قانون المعاشات الاستثنائية أليست هذه انتقائية؟ هناك قرار موجود عندي بصرف راتب استثنائي لعضو مجلس بلدي سابق بأثر رجعي من تسع سنوات سابقة 180 ألف دينار.

شعيب المويزري: اذا كان هناك هدف عند الدكتورة جنان فأنا اقولها امام الشعب الكويتي اقدر وضعج وأتفهمه.

جنان بوشهري: وضعي هو خوفي على المال العام، نعود لعضو المجلس البلدي اللي عليه مديونية بـ 105 آلاف دينار ولجأ الى الحكومة واعطته الرواتب الاستثنائية 180ألفا وحط بجيبه 75 الفاً ودفع المديونية، هناك ايضا قرار من مجلس الوزراء برفع الرواتب الاستثنائية للوزراء 9 الاف دينار خوفا من الغاء المادة 80.

شعيب المويزري: الاخت جنان انا اعرف اللائحة قبل لا اشوف وجهك وارفض التشكيك فيني، واعرف ان غرفة التجارة مزعجتها، وما ابي اروح اكثر من ذلك.

جنان بوشهري: لا روح روح.

عبدالوهاب العيسى: الغاء المادة 80 امر واجب ويجب ان نسرع فيه.

الصيفي الصيفي: اتنازل بدوري لصالح عاشور.

حمد المطر: شلون صالح عاشور انا حاط اسمي وهذا دوري وانا حاب خشمك وتعطي صالح؟

صالح عاشور: لا يمكن ان نقدم تقريراً بدون رأي الحكومة والمعلومات المطلوبة، الحكومة توافق على الرواتب الاستثنائية للوزراء وغيرهم واللي تكلف الدولة 75 مليون شهريا وهو اضعاف اسقاط القروض.

عادل الدمخي: لم اتوقع من الحكومة ان تتعامل مع هالمجلس بهذه الطريقة يا تمشون معانا يا ننسحب فهذا مخالف للدستور ويجب ان تجلس الحكومة وتناقشنا.

المشهد الحكومي بوجود وزيرين فقط يخيب الظنون والتعامل مع المجلس بهذه الطريقة غير مقبول.

مبارك الحجرف: اتنازل لحمد المطر.

تقييم لاغٍ

حمد المطر: جزاك الله خير بو هيف راحت من عجمي الى عجمي الى عجمي. يجب ان تحضر الحكومة باكثر من وزيرين وتناقش اما الانسحاب فهذا أمر ماهو زين، الاخت جنان ثاني مرة تضرب الاعضاء ما يصير تشكك بالنواب، اللي يقيم النواب الناخبون مو جنان.

جنان بوشهري: الدكتور حمد نحن نقيم النواب من خلال اللائحة وليس من أمر شخصي.

حمد المطر: اللائحة أعطت الاخ شعيب ان يوجه رسالة للمجلس، والله مو زين طق الاعضاء، ما راح نتكلم عن قبل واللي كان وزير، ما نبي نفتح ملفات سابقة من تعيينات ومناقصات.

جنان بوشهري: افتح افتح.

عبدالله الانبعي: هناك من قبض سواء داخل المجلس وخارجه والدولة العميقة والمرتزقة يأتون اليوم ليدافعوا عن اموال الشعب الكويتي وهم من يأخذ الرواتب الاستثنائية.

المجلس يرفض طلب التمديد لبند الرسائل الواردة.

المجلس يوافق على الرسائل الواردة جميعها. ماعدا رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني التي تم رفضها، والتي يطلب فيها استعجال نظر مشروعات القوانين المحددة بنص الرسالة وهي كالتالي:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون.

مشروع قانون في شـأن الاجتماعات والمواكب العامة.

مشروع قانون بشأن المختارين.

مشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.

مشروع قانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

مشروع قانون في شأن إقامة الأجانب.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 67 في شأن المرور.

مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة.

المجلس ينتقل لبند الأسئلة.

استهتار الحكومة

سعود العصفور: الاستهتار من الحكومة بالتعامل مع مجلس الأمة لا نقبل به وخاصة في موضوع الرد على الاسئلة، وما نشاهده في القاعة اكبر دليل.

عبيد الوسمي: ما يجوز نتكلم والوزير الموجه له السؤال غير موجود، منو يرد علينا الكرسي مثلا؟

محمد المطير: اقول للشعب الكويتي ان الحكومة لم تحضر الجلسة بكامل أعضائها وبوزيرين فقط بسبب اسقاط القروض، انصح عمار العجمي وبدر الملا ان يأخذون بيانهم ويروحون للحكومة انتوا ممثلين الشعب وعليكم تقديم استقالتكم.

حمد المدلج: صحيح اللي يقوله الاخ محمد المطير والحكومة لازم تحترم المجلس وما تنحاش وتكون ضد رغبة الشعب الكويتي، اذا الحكومة تبي تنسحب خل تنسحب من الآن.

مهلهل المضف: الحكومة التي لا تستطيع المواجهة لا تستحق البقاء، ما يصير التعامل مع المجلس بهذه الطريقة.

ثامر السويط: للاسف الوزراء اللي مقدم لهم الأسئلة مو موجودين، استذكر ما قاله سمو ولي العهد باننا والشعب شركاء بالحكم وبذلك المجلس هو الممثل للأمة واليوم عند اول استحقاق تشريعي كان يفترض الحكومة الحضور ولكنها حضرت بوزيرين وبمنظر هزيل، هذه الحكومة لا تستحق الاحترام ولا البقاء يوم واحد والسيناريو ان تنسحب عند مناقشة قانون اسقاط القروض.

عبدالكريم الكندري: الموضوع صار واضحا والمسألة ليست اسقاط القروض بل قانون غرفة التجارة وصراع ابناء الاسرة والمراسيم، اذا ما تبون اسقاط القروض تقدرون تردونه يا حكومة، كلما قدمنا اصلاحات وقوانين وغيرها تهددونا بالحل تريها نخاف من الحل واللي ما يحترمنا ما نحترمه.

المجلس يوافق على التوصيات الخاصة بديوان المحاسبة، ينتقل ولمناقشة المداولة الثانية لقانون المدن الاسكانية.

حسن جوهر: قدم عدد من النواب تعديلات كثيرة على القانون ولذلك اطلب التاجيل الى الجلسة القادمة لدراسة التعديلات.

المجلس يوافق على طلب بتقديم مناقشة قوانين اللجنة المالية وأولها اسقاط القروض.

شراء القروض

المجلس ينتقل لمناقشة قانون شراء القروض

الوزير عمار العجمي: الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين التي تتضمن أعباء مالية إلى اللجان وفقا للائحة الداخلية للمجلس وذلك لمناقشتها مع الحكومة والتوافق بشأنها، وهي تأمل أن يتاح لها الوقت الكافي لاحقا لتقديم رأيها باقتراحات القوانين المذكورة للوصول إلى حلول توافقية مع أعضاء مجلس الأمة وبما يتماشى مع ما أوردته في برنامجها ووفقا للإجراءات الدستورية وإمكاناتها المالية في ضوء البدائل والحلول التي تعزز من دخل الفرد الواردة في برنامج عمل الحكومة وإمكانية التوافق بشأنها، وقد توافقت الحكومة مع مجلس الأمة على إقرار عدد من القوانين وهذا ما يؤكد إمكانية التوافق على إقرار القوانين الأخرى متى ما استمر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلا أنه قد اختلفت منطلقات وتلاحقت طلبات أعضاء المجلس من خلال استعجال رفع تقارير اللجان البرلمانية المختصة وعرضها على مجلس الأمة من دون تمكين الحكومة ممثلة بالوزراء المختصين من تدارس هذه الاقتراحات والطلبات وما تضمنته من أعباء مالية وهو ما حرصت الحكومة على أن تضمنه في برنامجها الذي قدمته لمجلس الأمة عملا بحكم المادة (98) من الدستور.

والاقتراح بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين قائلا «على سبيل المثال قانون شراء القروض تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) للقروض الاستهلاكية والمقسطة ما يخل بمبدأ العدالة والمساواة، وبناء على ما تقدم فإن الحكومة تطلب من مجلس الأمة أن تتم إعادة جميع هذه التقارير إلى اللجان البرلمانية المختصة ذات العلاقة وفقا للائحة الداخلية لمناقشتها والتوافق بشأنها، وقد حرصت منذ اليوم الأول لتشكيلها على أن تنطلق من أحكام الدستور وتفي بالتزاماتها المقررة فيه ساعية إلى عهد جديد منطلقاته الثوابت الدستورية ورائده التعاون «الإيجابي» البناء مع مجلس الأمة في إطار أحكام الدستور ومبادئه وتوجيهاته وغاياته الالتزام بالحدود الدستورية المرسومة فيه لكل سلطة من السلطات من دون تفريط أو تدخل أو تنازل عن الاختصاص المقرر لكل سلطة منها، وأن نص المادة (20) من الدستور على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود الدستور، وأن الحكومة باشرت فور تشكيلها العمل على إعداد برنامجها كما قررته المادة (98) من الدستور وقد قدمت لمجلس الأمة برنامجا محددا في محاوره وبقضاياه الوطنية ومنضبطا بمدده الزمنية ومحدد الكلفة المالية.

انه كان يحدو الحكومة إيمان وأمل بأن يكون ذلك البرنامج هو الأساس الذي يتم الرجوع إليه ما أمكن والاحتكام إليه بمسار العلاقة والتعاون بينها وبين مجلس الأمة تحقيقا للصالح العام ومصالح المواطنين، ونحن نؤكد أن القوانين المرتبطة بالحفاظ على معيشة وكرامة المواطنين هدفنا جميعا واضعين نصب أعيننا استدامة الدولة وتنميتها والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

صالح عاشور: وزير المالية يتجاهل اللجنة ودعوناه خمس مرات ولم يحضر ولم يتعاون معها ونحن قدمنا معلومات الحكومة شفويا وكنا أمس نخاطب التأمينات ولا ترد علينا، الحكومة تتجاهل الشعب عندما تتجاهلنا لاننا نمثل الشعب، كنا مستعدين ان نمرر القانون مداولة اولى ويرجع الى اللجنة لنناقش التعديلات قبل المداولة الثانية، شنو نسوي يعني نعطل المجلس ونقعد في بيوتنا.

ثامر السويط: كان يفترض ان تاتي الحكومة اليوم لمناقشة القانون مثلما احترمنا رأيها في الجلسة السابقة عندما طلبت تأجيل القوانين.

صالح عاشور: القانون ينص على ان تقوم بشراء القروض الاستهلاكية والشخصية، والقروض الاسكانية لا يشملها القانون ولذلك فالرقم الذي قالته الحكومة غير صحيح، البنك المركزي تساهل مع البنوك باعطاء المواطنين اكثر من قرضين.

بدر الملا: الاخ الرئيس وين طلبنا؟

الرئيس السعدون: يجب قراءة التقارير وبعدها نثبتها ثم نصوت على طلبكم.

الحكومة ممثلة بالوزيرين عمار العجمي وبدر الملا تنسحب من الجلسة.

الرئيس السعدون: الحكومة انسحبت من الجلسة وهذا خطأ.. ووفقا للسوابق تؤجل الجلسة إلى غد الساعة التاسعة صباحا.

