.. «عودة مشهد 2020»

الأولى

? كتب لافي النبهان

أدخلت أحداث جلسة مجلس الأمة التي عقدت أمس العلاقة بين السلطتين في منعطف خطير وحرج قد لا تخرج معه الامور بردا وسلاما، لان العواقب أصبحت تتأرجح بين حل أو تعطيل أو استقالة ما لم تحضر الحكومة الجلسة التكميلية اليوم. وفور انتهاء الجلسة ظهر أول تداعياتها اذ قدم النائب مبارك الحجرف استجوابا إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد من 7 محاور، بالاضافة إلى بيان وقع عليه 45 نائبا يرفضون فيه ما أسموه «السلوك غير المقبول للحكومة» ويؤكدون فيه «ان التعامل مع هذا التصرف سيكون وفقا للصلاحيات الدستورية».

وكانت جلسة الأمس بدأت مشوبة بدهشة نيابية من تمثيل الحكومة بوزيرين منتخبين «محللين» هما عمار العجمي وبدر الملا اللذان واجها كما هائلا من الانتقادات النيابية وصلت إلى حد ان طلب نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير منهما تقديم الاستقالة.

وفيما كان حضور الحكومة بوزيرين فقط هو الشرارة التي اغضبت النواب، فان البيان الذي تلاه الوزير العجمي في بداية مناقشة قانون اسقاط القروض كان الزيت الذي جعل الجلسة اكثر سخونة، حيث طلب فيه اعادة القانون إلى اللجنة المالية، إلا ان رئيس مجلس الأمة احمد السعدون تأخر في طلب التصويت على ما اراده العجمي، وترك الفرصة لمقرر اللجنة صالح عاشور ليشرح القانون حتى يتم اثباته في المضبطة، وبعد ان استرسل عاشور في الشرح، خرج الوزيران من القاعة وانسحبا من الجلسة.

وعندها ثارت القاعة بالاحتجاجات النيابية والمطالبات باكمال الجلسة من دون وجود الحكومة، الا ان الرئيس السعدون رفع الجلسة قائلا: «ان الحكومة انسحبت وهذا خطأ.. ووفقا للسوابق تؤجل الجلسة إلى الغد «اليوم» الساعة التاسعة صباحا».

وكان الوزير العجمي أكد في البيان الذي تلاه ان الحكومة تسعى للوصول إلى حلول توافقية مع أعضاء مجلس الأمة بما يتماشى مع ما أوردته في برنامجها ووفقا للإجراءات الدستورية وإمكاناتها المالية في ضوء البدائل والحلول التي تعزز من دخل الفرد الواردة في برنامج عمل الحكومة.

واضاف ان الحكومة توافقت مع مجلس الأمة على إقرار عدد من القوانين وهذا ما يؤكد إمكانية التوافق على إقرار القوانين الأخرى متى ما استمر التعاون بين السلطتين.

وزاد ان المنطلقات اختلفت وتلاحقت طلبات أعضاء المجلس لاستعجال رفع تقارير اللجان البرلمانية المختصة وعرضها على مجلس الأمة من دون تمكين الحكومة من تدارس هذه الاقتراحات والطلبات وما تضمنته من أعباء مالية مثل قانون شراء القروض الذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار «نحو 46 مليار دولار» للقروض الاستهلاكية والمقسطة ما يخل بمبدأ العدالة والمساواة.

ولفت إلى ان الحكومة حرصت منذ اليوم الأول لتشكيلها على أن تنطلق من أحكام الدستور وتفي بالتزاماتها المقررة فيه ساعية إلى عهد جديد منطلقاته الثوابت الدستورية ورائده التعاون «الإيجابي» البناء مع مجلس الأمة في إطار أحكام الدستور ومبادئه وتوجيهاته وغاياته الالتزام بالحدود الدستورية المرسومة فيه لكل سلطة من السلطات من دون تفريط أو تدخل أو تنازل عن الاختصاص المقرر لكل سلطة منها.

وأشار العجمي إلى ان المادة 20 من الدستور نصت على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود الدستور.

واضاف أن الحكومة باشرت فور تشكيلها العمل على إعداد برنامجها كما قررته المادة (98) من الدستور وقد قدمت لمجلس الأمة برنامجا محددا في محاوره وبقضاياه الوطنية ومنضبطا بمدده الزمنية ومحدد الكلفة المالية.

وزاد: كان يحدو الحكومة إيمان وأمل بأن يكون ذلك البرنامج هو الأساس الذي يتم الرجوع إليه ما أمكن والاحتكام إليه بمسار العلاقة والتعاون بينها وبين مجلس الأمة تحقيقا للصالح العام ومصالح المواطنين.

وأكد العجمي أن القوانين المرتبطة بالحفاظ على معيشة وكرامة المواطنين هدفنا جميعا واضعين نصب أعيننا استدامة الدولة وتنميتها والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

مهلهل المضف يحضر لاستجواب رئيس الحكومة

كشفت مصادر برلمانية أن النائب مهلهل المضف انتهى من إعداد صحيفة استجواب لرئيس الوزراء سيقدمه بعد استجواب وزير المالية.

الوسمي للـ «45»: وجهوا المساءلة لمستحقها

دعا النائب د. عبيد الوسمي النواب الـ45 الموقعين على البيان الذي أصدروه امس إلى توجيه المساءلة لمن يستحقها بشكل أوضح. وقال: من يُسأل عن السياسات والبرامج والإشراف على تنفيذها هو رئيس مجلس الوزراء، وهو منصب إما ان ينهض بمسؤولياته المكلف بها وإما يستقيل وإما يتحمل تبعات المساءلة بشكل علني.

«كاكاو العيسى.. لمرضى السكري»

قال النائب عبدالوهاب العيسى بعد رفع الجلسة: انا متأكد ان الحكومة لو قدمت رأيها واقنعت النواب بأن القانون يفيد بعض التجار وله اثار في التضخم فإنه سيسقط وسيصفق لنا الشارع.. القانون ببساطة هو اعطاء كاكاو لمريض السكري.

المويزري لجنان: «أقدر وضعج»

حصل جدال بين شعيب المويزري وجنان بوشهري على خلفية طلب التمديد للجنة المالية لبحث الغاء الرواتب الاستثنائية ودار بينهما هذا الحوار:

المويزري: أقولها امام الشعب: اقدر وضعج وأتفهمه.

بوشهري: وضعي هو خوفي على المال العام وانا اتكلم وفق اللائحة.

المويزري: الاخت جنان انا اعرف اللائحة قبل لا اشوف وجهك وارفض التشكيك فيني وما أبي أروح أكثر من ذلك.

بوشهري: لا روح روح.

المطر: الاخت جنان ثاني مرة تضرب الاعضاء ما يصير تشكك بالنواب.. اللي يقيم النواب الناخبين مو جنان.. والله مو زين طق الاعضاء.. ما راح نتكلم عن قبل واللي كان وزير.. ما نبي نفتح ملفات سابقة من تعيينات ومناقصات.

بوشهري: افتح افتح. محاور استجواب وزير المالية قدم النائب مبارك الحجرف استجواباً من سبعة محاور هي:

التستر على إهمال موظفي «التأمينات».

صفقة استحواذ بيت التمويل على «الأهلي المتحد».

شركة ديملر.

عدم تطبيق قانون حماية الأموال العامة.

تضليل المجلس.

سوء إدارة صندوق الأجيال.

سوء إدارة شركة رين هاوس.