الأربعاء 11 يناير 2023 ,19 جمادى الآخرة 1444
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دندرة
سلطنة عُمان تدشن أول انتخابات إلكترونية... عندنا الانتخابات يدوية ومطعون بصحتها! عجبي.
دندرجي
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