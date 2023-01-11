loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

محمد بن سلمان القائد العربي الأكثر تأثيراً


فاز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بلقب «القائد العربي الأكثر تأثيراً عام 2022»، وذلك للعام الثاني على التوالي، وفق استطلاع رأي أجرته قناة «روسيا اليوم RT» الناطقة بالعربية وشارك فيه الملايين.
وحصل الأمير محمد بن سلمان على 7 ملايين و399 ألفاً و451 صوتاً، ما يشكل نسبة 62.3% من الأصوات، وذلك من أصل 11 مليوناً و877 ألفاً و546 صوتاً شارك في الاستطلاع.
وبدأ استطلاع الرأي والذي ضم العديد من القادة والزعماء، في 15 ديسمبر الماضي، وانتهت فترة التصويت لاختيار القائد الأكثر تأثيراً في 9 يناير الحالي.
ووفقا لقناة «RT» فإن الأصوات التي حصل عليها ولي العهد السعودي حطمت الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي تجريها القناة في نهاية كل عام، وبهذه النتيجة يكون الأمير محمد بن سلمان، قد احتفظ بلقب «القائد الأكثر تأثيراً» للعام الثاني على التوالي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة