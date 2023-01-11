محمد بن سلمان القائد العربي الأكثر تأثيراً

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فاز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بلقب «القائد العربي الأكثر تأثيراً عام 2022»، وذلك للعام الثاني على التوالي، وفق استطلاع رأي أجرته قناة «روسيا اليوم RT» الناطقة بالعربية وشارك فيه الملايين.

وحصل الأمير محمد بن سلمان على 7 ملايين و399 ألفاً و451 صوتاً، ما يشكل نسبة 62.3% من الأصوات، وذلك من أصل 11 مليوناً و877 ألفاً و546 صوتاً شارك في الاستطلاع.

وبدأ استطلاع الرأي والذي ضم العديد من القادة والزعماء، في 15 ديسمبر الماضي، وانتهت فترة التصويت لاختيار القائد الأكثر تأثيراً في 9 يناير الحالي.

ووفقا لقناة «RT» فإن الأصوات التي حصل عليها ولي العهد السعودي حطمت الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي تجريها القناة في نهاية كل عام، وبهذه النتيجة يكون الأمير محمد بن سلمان، قد احتفظ بلقب «القائد الأكثر تأثيراً» للعام الثاني على التوالي.