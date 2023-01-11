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الأزرق يعود للانتصارات

راشد خلف
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الأربعاء 11 يناير 2023

استعاد الأزرق توازنه وحقق فوزه الأول في «خليجي 25» بتغلبه على الإمارات 1-0 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الميناء الأولمبي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للبطولة التي تستضيفها البصرة حتى 19 يناير الحالي. سجل هدف المباراة الوحيد أحمد الظفيري في الوقت بدل الضائع من المباراة.
ورفع الأزرق رصيده إلى 3 نقاط، بعد أن خسر مباراته الأولى أمام قطر 0-2 في الجولة الأولى، في حين ظل المنتخب الإماراتي بلا رصيد بعد تلقيه الخسارة الثانية.
وتنتظر الأزرق مباراة حاسمة أمام البحرين بعد غد الجمعة في الجولة الأخيرة التي تشهد كذلك مباراة قطر مع الإمارات. ورغم أن المباراة لم ترتق فنيا الى المستوى المطلوب إلا أن نجوم الأزرق أظهروا روحاً عالية وحماساً كبيراً وقاتلوا حتى الدقائق الأخيرة لتحقيق فوز مستحق أبقى على امالهم في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.


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