السعودية تلغي قيود «كورونا»: أعداد الحجيج ستعود كما كانت

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جدة- الوكالات: أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن المملكة ستلغي قيود «كورونا» في موسم الحج هذا العام، وستستضيف أعدادا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة، وذلك بعد 3 سنوات من تقليص أعداد ضيوف الرحمن بشكل كبير على خلفية تفشي جائحة «كوفيد-19».

وخلال كلمة في مؤتمر «إكسبو الحج» الذي انطلق بمدينة جدة لمناقشة الخدمات التي تُقدَّم للحجيج والمعتمرين، ذكر وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة أن أعداد الحجاج هذا الموسم ستعود كما كانت قبل جائحة «كورونا»، دون أي قيود على العمر.

وخلال فترة الوباء اقتصر موسم الحج عام 1441 للهجرة (2020) على 10 آلاف حاج من الموجودين داخل المملكة، كما اقتصر موسم الحج لعام 1442للهجرة على 60 ألفا من الداخل ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة.

والعام الماضي، رفعت السعودية عدد الحجاج إلى نحو مليون حاج ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما بينهم 850 الفا من خارج المملكة اختيروا أيضا بالقرعة، واشترطت السلطات السعودية أن يكون جميع الحجّاج الوافدين من الخارج قد تلقّوا تطعيمهم بالكامل، وأن يُبرزوا نتيجة سلبيّة لاختبار فيروس «كورونا».

أما عدد الحجاج في العام الذي سبق جائحة «كورونا» فقد بلغ نحو 2.5 مليون حاج، كما كان نحو 19 مليونا يؤدون العمرة سنويا قبل انتشار الجائحة. ومن المقرر أن يبدأ موسم حج هذا العام الأسبوع الأخير من يونيو ويمتد إلى الأيام الأولى من يوليو.