جوهر: على السعدون احترام الإرادة الشعبية

الأولى

أكد النائب د. حسن جوهر أن انسحاب الحكومة من جلسة اليوم «امس» لا يعتبر من باب التعاون بين السلطتين، معتبراً أنه كان من المفترض أن تستمر الحكومة في الجلسة إلى أن ينتهي المجلس، ولديها أدواتها الدستورية لإرجاع القوانين.

وقال جوهر في مؤتمر صحافي: إن الحكومة بدأت ممارسة الهروب إلى الامام واستخدام ذات النهج للحكومات السابقة، ولم تختلف عن الحكومات السابقة، مضيفاً أن «الحكومة قطعت إحدى أيدي التعاون مع المجلس».

وأضاف: إن «جلسة يوم غد «اليوم الاربعاء» هي المحك والملاذ الأخير للحكومة لتثبت مصداقيتها وأن تتعاون مع المجلس باحترافية ومهنية دستورية، أما تعطيل أعمال المجلس والتهديد لعدم استخدام النواب لأدواتهم وحقوقهم فهذا مرفوض».

وتابع جوهر: «أقول لرئيس الوزراء عندك فرصة أخيرة غداً «اليوم»، إما أن تتعامل مع المجلس بجدية وتعاون حقيقي في إطار الدستور والتعاون في ما يتعلق بعلاقة السلطتين، وإما سيكون نفس المصير كالحكومات السابقة».

وشدد جوهر على أن رئاسة مجلس الأمة أيضاً يجب أن تحترم الإرادة الشعبية والدستورية، فرفع الجلسة بعد انسحاب الحكومة خطأ، كانت الجلسة ممتدة وكان يفترض أن تستكمل إجراءاتها.