مجلس الوزراء: 6 آلاف دينار المعاش الاستثنائي

مال وأعمال

أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على تعديل المعاشات الاستثنائية للاسماء الواردة في المرسوم رقم 191 لعام 2022، وذلك وفقاً للمادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 61 لعام 1976، بقيمة 6 آلاف دينار ما يعادل المكافأة الشهرية المقررة من مجلس الخدمة المدنية للمعين بدرجة وزير.

وجاء في القرار الموجه من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء بالتكليف صالح الملا لوزير المالية والذي حصلت «النهار» على نسخة منه، ان يتم تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم رقم 191 لسنة 2022.

وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 28 نوفمبر الماضي موضوع منح المعاشات الاستثنائية وفق المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية واصدر القرار سالف الذكر.

يذكر ان مجلس الأمة وافق في ديسمبر الماضي على طلب باستعجال تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الغاء المادة «80» من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر 61 لسنة 1976 المعاشات الاستثنائية، ونص الطلب على ان يدرج تقرير اللجنة على جدول اعمال الجلسة المقرر عقدها 10/1/2023 وذلك للتصويت عليه.

جدير بالذكر ان المعاش الاستثنائي تم اقراره في مجلس 1981.

