عقوبات شديدة ورادعة تنتظر المتخاذلين في التنمية

مال وأعمال

كشفت مصادر ذات صلة عن توجيهات حكومية نوعية لحلحلة جمود تنفيذ المشاريع التنموية، وذلك عن طريق عدة اجراءات مع الشركات المنفذة، موضحة ان مشاريع الخطة التنمية شهدت تأخر خلال الفترة الماضية خصوصاً وان ما تم انفاقه هو 300 مليون دينار من اجمالي 1.3 مليار دينار مرصودة في خطة التنمية 2022/2023.

وأضافت ان الجهات الحكومية وضعت خطة صارمة للدفع بالمشروعات ابرزها، عقوبات رادعة للمستبين في التأخير، معالجة ازمات تسليم الدفعات للمقاولين، وتحسين اجراءات الدورة المستندية، خصوصا فيما يتعلق بأداء الجهات الحومية والهيئات التابعة.

وقالت المصادر ان هناك تشديداً واضحاً لضرورة دفع عجلة تنفيذ المشاريع التنموية، مؤكدة على ان التوجهات الحكومية شددت على زيادة درجة التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات المنفذة للمشاريع منذ بداية العمل والتخطيط، ووضع جدول زمني لمدة التنفيذ والزام الجهات المنفذة بالجدول الزمني المحدد، وفق الشروط التعاقدية بين الجهات الحكومية الشركات.

وأوضحت ان الاجراءات التي وضعتها الحكومية سوف تتضمن توقيع عقوبات على المخالفين من المقاولين حال التأخر في تسليم المشروع او التسليم بغير شروط التعاقد.

