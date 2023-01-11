392 مليون دينار مكاسب البورصة بدعم الأسهم القيادية

مال وأعمال

اختتمت المؤشرات الرئيسية للبورصة على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي بدعم الأسهم القيادية لتعود القيمة السوقية للبورصة فوق 46 مليار دينار بعد ان صعدت من 45.904 مليار دينار في جلسة الاثنين الماضي الى 46.296 مليار دينار في جلسة الامس بمكاسب بلغت 392 مليون دينار.

قال محللون في البورصة انه المؤشرات اغلقت في المنطقة الايجابية مرة اخرى بدعم من الأسهم القيادية، حيث كان قطاعا البنوك والاتصالات الأكثر صعوداً. ساهم في ذلك الأجواء بشكل عام تبدو مستقرة مع استقرار اسعار النفط الذي تلقى بعض الدعم من معاودة فتح الصين لاقتصادها.

ولفت الى ان المستثمرين بانتظار النتائج المالية للشركات المدرجة للعام 2022، في حين ستصدر بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والتي ستعطي اشارة اوضح الى خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في فبراير القادم. وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.02%، وارتفع «العام» 0.85%، كما نما المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.43% و0.19% على التوالي؛ وذلك عن مستوى اول من امس الاثنين. بلغت قيمة التداول في البورصة امس 52.39 مليون دينار، وزعت على 197.03 مليون سهم، بتنفيذ 9.99 آلاف صفقة.

ودعم الجلسة ارتفاع 8 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ1.43%، بينما تراجعت 4 قطاعات في مقدمتها الطاقة بنحو 2.45%، بينما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

