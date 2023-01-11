«فيتش»: 3 قطاعات في الخليج تواجه تحديات

مال وأعمال

ستواجه قطاعات التجزئة والعقارات السكنية والتصنيع تحديات اكثر من غيرها في منطقة الخليج خلال عام 2023، بسبب تضخم اسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة المعيشة، وفق تقرير صادر عن وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني».

في المقابل، تمتلك شركات النفط الوطنية وشركات المرافق والعقارات احتياطيات وفيرة من السيولة، مدعومة بمستويات الدين المنخفضة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهلاك، بحسب الوكالة.

نظرة فيتش للشركات في دول الخليج محايدة للعام الحالي، وهو ما يعكس النشاط الاقتصادي الداعم، وأسعار النفط المرتفعة. وقالت: «تحسنت موازنات البلدان المصدرة للنفط، ونتوقع ان تحفز المشاريع التي ترعاها الحكومة نشاط القطاع الخاص».

من المتوقّع ان تكون اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قد نمت بنسبة 6.9% العام الماضي، قبل ان تنخفض الى 3.7% و2.4% في 2023 و2024 على التوالي، وفقاً للبنك الدولي. تقرير البنك الصادر اكتوبر الماضي يتوقّع ان تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً قوياً مزدوجاً هذا العام، وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع اسعار النفط والغاز. حيث يُقدّر ان يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3% من اجمالي الناتج المحلي -وهو اول فائض يُسجل منذ عام 2014- فيما يُتوقّع ان يصل فائض الميزان الخارجي الى 17.2% من اجمالي الناتج المحلي.

أعطت فيتش نظرة ايجابية لـ11% من الكيانات المرتبطة بالحكومة نظراً لارتباطها بالتصنيف الائتماني لدول المنطقة.

«وتتوقع فيتش زيادة هامشية في متوسط الرافعة المالية (اجمالي الدين/حقوق المساهمين) الى 3 اضعاف في عام 2023 من متوسط 2.8 مرة في 2021-2022، بسبب احتياج الشركات الى الأموال لتمويل النفقات الرأسمالية. نتوقع ان يتجاوز نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك نفقات الفائدة المتزايدة للشركات التي تصنفها فيتش، اذ من المتوقع ان يبلغ متوسط تغطية الفائدة 6 اضعاف في عام 2023».

أشارت الوكالة الى ان شركات المنطقة ستظل بشكل عام ذات تمويل جيد مع تراكم نقدي وافر لتمويل النمو. «مع ذلك، فان هذا سيضع هوامش التدفق النقدي الحر (FCF) تحت الضغط لأننا نأخذ في الاعتبار توزيعات المساهمين.

