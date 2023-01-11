السعودية تخطط لزيادة استثماراتها في باكستان

مال وأعمال

وجَّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستكشاف زيادة مساعدة المملكة واستثماراتها في باكستان، وهي خطوة نحو زيادة الاغاثة لاقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا الذي عانى من الفيضانات المدمرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان الصندوق السعودي للتنمية سيجري دراسة حول زيادة الودائع في البنك المركزي الباكستاني الى 5 مليارات دولار من 3 مليارات دولار حالياً. وكذلك تقييم خطة زيادة الاستثمارات في باكستان الى 10 مليارات دولار، وفقاً لنفس التقرير.

ويقدم صندوق المملكة قروضاً ميسرة ومنحاً للدول النامية لتعزيز موقع الحلفاء وتوطيد علاقات جديدة. يأتي البيان بعد يوم من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال سيد عاصم منير لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون.

وعانى الاقتصاد الباكستاني من ضائقة مالية بعد تعثر مع صندوق النقد الدولي بسبب اهداف ضريبية ادت الى تأخير صرف اقساط القروض. وزاد الوضع سوءاً بسبب الفيضانات التي غمرت ثلث البلاد وقلصت نموها بمقدار النصف.

واتجهت باكستان للاعتماد على الدول الصديقة للتغلب على الأزمة. تلقت البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع تعهدات بأكثر من 10 مليارات دولار من المساعدات. وانخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد الى 5.6 مليارات دولار، وهو ادنى مستوى في تسع سنوات تقريباً، ويكفي لتغطية اقل من شهر واحد من الواردات. ادى تدهور الآفاق الاقتصادية الى خفض التصنيف السيادي للدولة، مما اجبر السلطات على اعلان تدابير تقشفية لخفض فواتير الطاقة وتوفير الدولارات.

