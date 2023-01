«بيتك».. مثال يُحتذى في التحول الرقمي

مال وأعمال

اكتسبت استراتيجية بيت التمويل الكويتي «بيتك»، للتحول الرقمي هذا العام زخما كبيرا، وانتقلت الخطط والبرامج التنفيذية الى مستويات عالمية، لترسم اهم ملامح التطور الرقمي في «بيتك»، الذي يمضي على محاور رئيسية عدة ابرزها المنتجات والخدمات ثم الاجهزة ونقاط تقديم الخدمة، والبنية التحتية من الانظمة والبرامج الذكية المرنة الداعمة والاساسية لانجاز كل ما سبق. وشملت الجهود والتطبيقات في مجال الرقمنة العديد من المجالات، مثل خدمات السداد والدفع الالكتروني، وفتح الحسابات الكترونيا، واصدار بطاقات بمزايا فريدة، وتطوير اداء الاجهزة في مجالات جديدة مثل الطباعة الفورية للبطاقات وشراء وبيع الذهب، واجراء معاملات كثيرة دون زيارة الفرع، بهدف تحسين تجربة العملاء ومواكبة تطلعاتهم واهتماماتهم، بالاضافة الى ترشيد التكاليف التشغيلية وتعزيز جودة الخدمة، وزيادة الشمول المالي بتوسيع نطاق الوصول إلى الحسابات المصرفية، مع الاستفادة من التطور التكنولوجي لاتاحة منظومة واسعة من الخدمات تحت تصرف العميل في اى وقت ومكان، ما يعنى تطورا في المميزات للعملاء، مع تاثير محوري اكبر على اعمالهم، ويؤكد تفوق «بيتك» رقميا على مستوى القطاع المصرفي، وبمعايير عالمية وتنافسية كبيرة.

وتتوفرخدمات «بيتك» المصرفية الرقمية عبر العديد من القنوات البديلة، مثل فروع KFHGo الذكية، وKFHonline (الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل)، والاجهزة التفاعلية الحديثة، وقنوات التواصل الاجتماعي.

يقول رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في «بيتك»، خالد الشملان، ان «بيتك» يعمل بتوجه شامل لرقمنة جميع التعاملات والخدمات والمنتجات، وتأمين وسائل تقديمها وكذلك اتمتة المعاملات مع الاطراف المتعاملة مع «بيتك» سواء كانوا عملاء افراد اوشركات اوجهات اخرى ذات علاقة من الموردين والشركاء الاستراتيجين، وهدفنا ان تكون كافة المعاملات رقمية بامتياز، وان تصبح الرقمنة ثقافة واسلوب عمل لموظفينا وعملائنا وان يمتد ذلك الى السوق بشكل عام.

خدمات جديدة

وذكر الشملان انه تم طرح مجموعة خدمات تقنية جديدة خلال عام 2022 من اهمها فتح حساب جديد لغير عملاء «بيتك» عبر اجهزة XTM، وطرح بطاقة مسبقة الدفع بخمس عملات اجنبية، وخدمة تحويل العملات الاجنبية عبر اجهزة السحب الالي، وبطاقة الشركات، واضافة خدمات جديدة على البطاقات الائتمانية، وخدمة KFH Pay وApple Pay وخدمات اخرى جاءت بناء على دراسات ومتابعة لاحتياجات العملاء بالاضافة الى تطويرات في انظمة واجهزة تقديم الخدمة.

وقال ان معدل الزيادة السنوية في حجم استخدام العملاء للحلول المالية الرقمية التي يوفرها «بيتك» يفوق 32%، ما يؤكد كفاءة الخدمات وجودتها، سواء تلك التي تقدم عبر الموبايل او القنوات الاخرى، حيث يوفر موقع KFHonline اكثر من 150 خدمة، كما تتيح اجهزة XTM وفروع بيتك الذكية KFH GO نحو 50 خدمة اخرى، ما يعنى ان عميل «بيتك» لديه فرصة استخدام نحو 200 خدمة الكترونية عبر تطبيقات ووسائل متعددة. واشار الى ان العمليات المصرفية الالكترونية التي عادة ما ينجزها العملاء عبر موقع KFHonline، متنوعة وشاملة مثل فتح حسابات مصرفية للعملاء الجدد، وطلب التمويل الشخصي باستخدام التوقيع الالكتروني من خلال تطبيق هويتي، وانشاء ودائع، واضافة مستفيدين، وطلب دفتر شيكات، وفتح حساب الذهب، واجراء عمليات بيع وشراء الذهب، وانشاء الخطط لاستثمارية، والسحب النقدي عبر البطاقة المدنية اورقم الموبايل اوQR Code، وتفعيل الحساب الساكن والتحويل حساب بيتك للتداول سواء لحساب التداول الشخصي أو الخاص بالأبناء، وطلب بطاقات الدفع المسبق بالاضافة الى العديد من الخدمات للبطاقات المصرفية المختلفة، وخدمة KFH Payو Apple Pay.

أدوار مهمة

واضاف الشملان: طورنا من امكانات الاجهزة الحديثة لتقوم بادوار مهمة ومؤثرة في حياة العميل، على سبيل المثال، أكثر من 100 جهاز من اجهزة الطباعة الفورية في «بيتك» تقوم الان في غضون 3 دقائق، بالطباعة الفورية لبطاقة السحب الألي من خلال البطاقة المدنية او QR Code كاول بنك في العالم يقدم هذه الخدمة مع الشركة المزودة، والاجهزة متاحة في مختلف المناطق وعلى مدار الساعة، كما تتيح الاجهزة خدمات ايداع الشيكات والتحويلات المالية المحلية والخارجية وغيرها من الخدمات المهمة التي تغني العميل عن زيارة الفرع والتعامل المباشر مع الموظفين، كما انه باستخدام الساعات الذكية يستطيع عميل «بيتك» الحصول على عدة خدمات منها السحب الآلي، حيث يوفر» «بيتك» أحدث أساليب الدفع، وخدمة «المحافظ الرقمية» عبرأجهزة الهاتف النقال والساعات الذكية، بأعلى معاييرالأمان المتطورة بالتعاون مع Apple pay وFitbit Pay، وGarmin Pay، وSamsung Pay، وKFH Wallet.

وقال: وسعنا دور الاجهزة التفاعلية XTM التي تعمل باللمس، والمتصلة بقدرات صوتية ومرئية، لتقديم خدمات جديدة، كان اخرها اتاحة فتح حساب جديد لغير عملاء «بيتك» بشكل آلي وفوري وآمن، من خلال هذه الاجهزة المنتشرة في 10 مواقع عبر فروع KFH GO»، حيث يتواصل الراغب في فتح الحساب هاتفيا بالصوت والصورة عبر الجهاز مع موظف خدمة العملاء في مركز الاتصال، ومن ثم يتبع خطوات محددة بعد تقديم وتسجيل المعلومات المطلوبة، لينتهي فتح الحساب في وقت قصير.

تعزيز خدمات الفروع

واشار الشملان الى استمرار «بيتك» في تعزيز دور وخدمات فروعه الذكية KFH GO باعتبارها من اهم وسائل حصول العملاء على الخدمات التقنية، وكذك فهى تمثل تطورا نوعيا في مفهوم الفرع المصرفى بشكله التقليدى، قائلا: لدينا 10 فروع، توزيعها المكاني كالتالى: فرع معرض السيارات الشويخ KFH Auto – الافنيوز- ضاحية عبدالله السالم - الجابرية - السلام - اشبيليه - المطار - ابو فطيرة - المنقف - صباح الاحمد.

وتتيح فروع KFH Go للعملاء الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية على مدار الساعة «24/7»، ومنها: طباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية بدون طلب مسبق، واستلام سبائك الذهب (10غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وبيع وشراء الذهب، وطباعة شهادة آيبان، وطلب المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، والسحب النقدي لغاية 5 الاف دينار بالخدمة الذاتية او من خلال المكالمة المرئية مع موظف الخدمة بالبطاقة المدنية، وكذلك الايداع النقدي بالبطاقة المدنية 3 الاف دينار باليوم بمكالمة مرئية مع موظف الخدمة، ايداع شيك بالخدمة الذاتية او مكالمة مرئية مع موظف الخدمة، التحويل بين الحسابات الشخصية وكذلك التحويل الى مستفيدي «بيتك» او التحويل الى مستفيدي البنوك الاخرى لغاية 10 الاف دينار باليوم. وقدم «بيتك» مجموعة من الخدمات المبتكرة التى اعلن عنها مؤخرا، ومن ابرزها خدمة «الطباعة الرقمية» الجديدة التي تهدف الى انهاء التعاملات الورقية في الخدمات المصرفية للافراد، وخدمة الايداع النقدي باستخدام QR Code عبر تطبيق KFHonline ثم استخدام اجهزة السحب الالي، تطبيق حلول 360T لمركزية وتكامل جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية من جميع بنوك المجموعة بالخارج (تركيا، المانيا،السعودية، ماليزيا، والبحرين)، عبر «بيتك» في الكويت. كما اطلق «بيتك» كأول بنك في الكويت، الخدمة الرقمية الجديدة «الأسعار المباشرة للعملات Live FX «Pricing وهي خدمة تتيح للعملاء ميزة التسعير المباشر للعملات أثناء عمليات التحويل المحلية أو العالمية، وكذلك عمليات التحويلات بين الحسابات بالعملات الأجنبية، على مدار 24 ساعة طيلة أيام عمل الأسواق العالمية، وتتوفر عبر KFHonline، على الموبايل أو عبر الموقع الالكتروني لـ«بيتك»، وتشمل 6 عملات: الدولار الأميركي، والدولار الكندي، واليورو، والجنيه الاسترليني، والين الياباني، والليرة التركية. وعلى صعيد الموارد البشرية، طبّق «بيتك»، كأول بنك في الكويت، نظام Oracle Fusion HCM Cloud لتوحيد العمليات ضمن إطار منصة بيانات مشتركة، ما يمكّن من توفير تجربة متسقة للموظفين عبر مجموعات، وإدارة خدماتهم وتوسيع نطاقها بسهولة أكبر عبر بنوك المجموعة وشركاتها، كما يستخدم «بيتك» عددا من الاجهزة الالية التى توفر للموظفين خدمات ومستندات الموارد البشرية خارج اوقات العمل. و«بيتك» اول بنك في الكويت يطبق تقنية الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية، وأول بنك يقدم خدمة طلب التمويل الشخصي باستخدام التوقيع الرقمي عبر تطبيق KFHonline ،التي تتضمن معالجة جميع الأعمال الورقية للمعاملات التمويلية الكترونيا، وخدمة إيداع الشيكات الكترونيا في الحسابات، وخدمة التحويل الفوري إلى تركيا عبر شبكة Ripple.

حلول مبتكرة

من جانبه شدد رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة في «بيتك»، هيثم التركيت، على استمرار «بيتك» في دمج الحلول المبتكرة والتكنولوجيا المصرفية في العمليات التشغيلية، تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، بما يضيف قيمة متميزة الى تجربة العملاء الذين يتطلعون الى خدمات مصرفية سريعة وسهلة وآمنة، مشيرا الى ان الجهود تتواصل لبناء قاعدة راسخة من الانظمة والبرامج والآليات، ضمن بنية تحتية تكنولوجية متطورة وفق احدث مستجدات تكنولوجيا صناعة الصيرفة والخدمات المالية على مستوى العالم.

وقال التركيت انه على نفس المستوى من الجودة، تم اتخاذ اجراءات لتعزيز الإطار التنظيمي الداعم لمعاملات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك التوقيعات الإلكترونية وحماية خصوصية البيانات، والأمن السيبراني، منوها بأن تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي، يستلزم إعطاء الأولوية للإصلاحات اللازمة لمجابهة زيادة الاستخدام، بمستويات أعلى من الكفاءة والأمان والحماية المعلوماتية.

إمكانات متطورة

واكد ان «بيتك» يتمتع بافضل واقوى بنيتة تحتية تكنولوجية، ذات قدرات متنوعة وامكانات متطورة لتحقيق خدمات رقمية سهلة وانجاز لحظى للمعاملات، منوها بان القدرات البشرية والامكانات الفنية تتوجه بجهودها على مدار الساعة وبشكل متحفز ودائم لدعم وتنفيذ استراتيجية «بيتك» للتحول الرقمي الكامل، وإنشاء مسارات عمل ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي والبيانات، لتعزيز تجارب الموظفين والعملاء، بالإضافة الى التنبؤ بالمخاطر الخاصة بالعملاء، وتحليل سلوك المتعاملين لبناء منتجات جديدة، واستثمار التقنية لتحويل الأفكار إلى حلول عملية ومواجهة التحديات.

واشار الى الدور المهم لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والعمليات الروبوتية (RPA) في أتمتة العمليات المصرفية وتسريعها لتنمية الأعمال، بالاعتماد على حلول وأنظمة بنكية مواكبة لأحدث الأدوات التكنولوجية، من أجل تلبية متطلبات السوق المتغيرة والمتنامية، ما يخدم تحقيق أهداف «بيتك»، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو الخدمات الذكية والتحول الرقمي، الذى يقود حاليا النمو في قطاع الخدمات المصرفية على مستوى العالم.