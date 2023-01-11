«العنف الرقمي».. المتحرشون الافتراضيون يلاحقون النساء

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يُعتبر العنف الموجه ضد النساء من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا على مستوى العالم، وينتج عنه أذى أو معاناة جسدية أوجنسية أو عقلية للمرأة، وتتنوع وسائله وأدواته مع مرور الزمن وتنامي الثورة المعلوماتية والتكنولوجية التي يشهدها العالم. ومن أخطر أنواع العنف التي باتت تواجه النساء مؤخرا مع تزايد نطاق الإنترنت، «العنف الرقمي» أو ما يُطلق عليه «العنف الإلكتروني» والذي تقع ضحيته النساء المستخدمات بشكل خاص لمواقع التواصل الاجتماعي حيث تتقاطع الحياة الافتراضية مع الواقعية وتنكسر القيود وتتلاشى الخصوصية، ما قد يمثل تهديدا للاستقرار المجتمعي بشكل عام.ونشر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية» تقريرا عن «العنف الرقمي» وأنواعه وتداعياته ومؤشراته على المستويين العربي والمحلي.

وبحسب التقرير تعرف الأمم المتحدة العنف ضد النساء بشكل عام على أنه «أي فعل من أفعال العنف القائم على النوع الاجتماعي يؤدي أو من شأنه أن يؤدي إلى أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو عقلية للنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأفعال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحيز العام أو الخاص. يشمل العنف ضد النساء والفتيات، على سبيل المثال لا الحصر، العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في الأسرة أو داخل المجتمع العام، والذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه».

وانطلاقا من حقيقة أن العنف الرقمي المُمارس ضد المرأة يعد امتدادا وتكريسا للعنف الموجه ضدها في العالم الواقعي يمكن تعريف العنف الرقمي على أنه «السلوك المُتعمد الذي يقوم به فرد أو مجموعة أفراد عبر أحد تقنيات مواقع التواصـل الاجتمـاعي الإلكتروني وأدواتها المختلفة بهدف الإيذاء المـادي أو المعنوي للآخرين».

كما يمكن تعريفه على أنه أي عمل من أعمال العنف ضد المرأة يتم ارتكابها باستخدام الهواتف المحمولة، أو الإنترنت، أو الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي.

أشد تأثيراً

فرضت التطورات التكنولوجية المتلاحقة عددا من السمات للعنف الرقمي أو الإلكتروني جعلته أشد تأثيرا على الضحايا من النساء من الأشكال الأخرى للعنف يمكن إيجازها في الصفات التالية:

? أشد قسوة في تداعياته من أساليب العنف التقليدي: يتمتع الجناة في هذا النوع من الجرائم بإمكانية إخفاء أسمائهم وهوياتهم الحقيقية، ولا يُعرف حجم تأثير جرائمه على الضحية والتي قد تؤدي في بعض الأحيان الى الانتحار خوفا من الوصم والتمييز أو التشهير التي قد تتعرض له الأنثى أو أسرتها.

? عالمي وعابر للحدود: هذا النوع من العنف المُوجه ضد المرأة لا تمنعه حدود المكان أو الزمان، كما يستخدم التقــدم التكنولوجي في تنويع شكل ومضمون الممارسات العنيفة والعدوانية وغير المشروعة في أي وقـت، متجاوزة الحدود الجغرافية والزمنية بدون أي قيود.

? دائم التطور والاستمرار: يتطور العنف الإلكتروني بشكل مستمر مع تطور الأساليب التكنولوجية الحديثة التي تساعد على بقاء أثر هذا العنف لوقت طويل، كمـا أنهـا سلوكيات مستمرة في معظم أحوالها كما في حالات السب والقذف والتشهير مالم يتم ضـبط الفاعـل والتدخل الفني لإنهاء هذه الجرائم.

? سهولة حدوثه وسرعة انتشاره: بسبب سرعة انتـشار المعلومات الخبيثـة والكاذبة والــشائعات وســهولة الوصــول إليها وغالباً مـاتكون غيـر قابلة للاسترجاع، فبمجرد نشرها على الإنترنت لا يـستطيع الجـاني إيقافهـا.

? غياب التفاعل الجسدي: لايوجـد تفاعـل جسدي بين الأطراف ولا تتطلب طاقـة كبيـرة في مواجهة الضحايا مثل العنف التقليدي، كما تعتمـد على المهارة والكفاءة الذهنيـة والعقليـة وليـست الجسدية.

? سهولة الوصول الى الضحية وصعوبة دفاعها عن نفسها: مكنت وسائل التواصل الجناة من الوصول إلى الضحية في أي وقت وفي أي مكان وفي نفس الوقت جعلت دفاع الضحية عن نفسها أو تجنبها لهذا النوع من العنف أمرا غاية في الصعوبة.

الأنواع الستة

وحددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنواع العنف الرقمي المُوجه ضد النساء في 6 أشكال هي:

? الاختراق: حيث يتم استخدام التكنولوجيا للوصول بصورة غير قانونية أو غير مصرح بها إلى الأنظمة أو الحسابات الخاصة بالمرأة لغرض الحصول على المعلومات الشخصية أو تغيير أو تعديل المعلومات الخاصة بها، أو الافتراء وتشويه سمعة الضحية المستهدفة.

? الانتحال: حيث يتم استخدام التكنولوجيا لحمل هوية الضحية أو شخص آخر من أجل الوصول إلى معلومات خاصة أو إحراج الضحية أو إلحاق العار بها، أو التواصل معها أو إنشاء وثائق هوية مزورة.

? التتبع: حيث يتم استخدام التكنولوجيا لمطاردة ورصد أنشطة الضحية وسلوكياتها، إما في وقت حدوثها أو التي وقعت في وقتٍ سابق.

? التحرش: حيث يتم استخدام التكنولوجيا للاتصال المستمر والإزعاج والتهديد أو تخويف الضحية، على أن يكون هذا السلوك متكرراً ومستمراً وليس حادثاً واحداً، وذلك عن طريق المكالمات المستمرة أو الرسائل النصية أو البريد الصوتي أو الإلكتروني.

? التوظيف: حيث يتم استخدام التكنولوجيا لجذب الضحايا المحتملين في حالات العنف، على سبيل المثال وظائف احتيالية وإعلانات سواء على مواقع التواصل أو مواقع فرص العمل.

? توزيع مواد مزعجة: استخدام التكنولوجيا لمعالجة وتوزيع مواد تشهيرية وغير قانونية متعلقة بالضحية.

تداعيات مضاعفة

وعادة ما تؤدي تداعيات العنف الرقمي على النساء إلى نتائج تفوق في تأثيراتها السلبية أنواع العنف التقليدية.. ويأتي في مقدمتها التداعيات النفسية اذ عادة ما تعني النساء اللاتي تعرضن لنوع أو أكثر من أشكال العنف الالكتروني من الاكتئاب والانعزال والشعور بالوصم والخزي وفي بعض الأحيان قد يلجأن إلى الانتحار. وفي التداعيات الاجتماعية تفضل أسر الضحايا عدم الإفصاح عن الجرائم الإلكترونية التي تتعرض لها فتياتها خوفا من نظرة المجتمع والمحيطين.اما اقتصاديا فقد يؤدي العنف الرقمي إلى فقدان العمل ويزداد الأمر قتامة إذا كانت الضحية سيدة تعول الأسرة.وأوضح صندوق السكان التابع للأمم المتحدة في إحصائه الأخير أن معدل الانتشار العالمي للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات يبلغ 85%، ويشمل ذلك النساء اللواتي عانين منه شخصياً أو شهدنه ضد نساء أخريات.

النساء العربيات

وأوضحت نتائج دراسة استقصائية أجراها المكتب الإقليمي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية في مايو 2020 عبر الإنترنت في 9 دول (المغرب وليبيا وتونس والأردن وفلسطين ولبنان والعراق واليمن) لإلقاء الضوء على تزايد حالات العنف أثناء جائحة «كورونا» والمواقف المتخذة إزاء العنف، أوضحت أن العنف على الإنترنت كان أكثر أشكال العنف التي تم الإبلاغ عنها خلال الأشهر الأولى من الجائحة، حيث ابلغت 49% من مستخدمات الإنترنت في الدول العربية عن عدم شعورهن بالأمان بسبب التحرش عبر الإنترنت. وتعرضت 16% من النساء في الدول العربية للعنف على الإنترنت على الأقل مرة واحدة في حياتهن. وقالت 60% من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت ان الامر تم خلال جائحة «كورونا». وكانت نساء العراق هن الأعلى في معدلات التعرض للعنف الرقمي بنسبة 70.4%، تليها نساء اليمن بواقع 62.3% ثم نساء الأردن بواقع 60.4%.

وأكثر أشكال العنف الرقمي شيوعا هو تلقي صور أو رموز غير مرغوب فيها ذات محتوى جنسي بنسبة وصلت لـ43% تليها مكالمات هاتفية مضايقة أو اتصالات غير لائقة بنسبة 38% وتلقي رسائل مهينة بنسبة 35%، والابتزاز الجنسي المباشر بنسبة 22%.

وكان فيسبوك هو المنصة الأولى التي تتعرض فيها النساء للعنف بواقع 43% ثم الإنستغرام بواقع 16% والواتساب بواقع 11%. وبدا لافتا ان 12% من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت أبلغن بتعرضهن للعنف البدني بعد إبلاغ الأسرة بالواقعة. وابلغت 35% من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت عن شعورهن بالحزن والاكتئاب، وفقدان الثقة في من حولهن، وتحدثت 12% من النساء أنه قد راودتهن أفكار انتحارية نتيجة واقعة عنف على الإنترنت.وطُلب من 36% من النساء تجاهل الأمر، وأُلقي اللوم على 23% منهن، وطُلب من 21% منهن حذف حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي. واكدت51% من النساء أن الهجوم عليهن عبر الإنترنت كان «بلا سبب محدد» فيما اعتقد نحو 23% منهن أن السبب هو مظهرهن الخارجي، ونحو 16% أن السبب يكمن وراء مناصرة حقوق المرأة.

أخطر من الشارع

وكشف استطلاع في مصر ان نحو 50% من الفتيات أفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني بكثافة أعلى من التحرش بالشارع، وأشار إلى أن التحرش الإلكتروني للفتيات يبدأ من سن 8 سنوات وتتعرض غالبية الفتيات للمضايقات الإلكترونية بين سن 14-16 عاما. كما أفاد بأن نحو 58 % من الإناث في مصر تعرضن للتحرش الإلكتروني، وحوالي 24 % من الفتيات اللاتي تعرضن للمضايقات الإلكترونية يشعرن بعدم الأمان الجسدي، ونحو 42 % منهن يعانين من آثار نفسية وعاطفية، و42 % يفقدن احترام الذات أو الثقة بالنفس، و18 % منهن لديهن مشاكل في المدرسة.

