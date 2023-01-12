إيران تؤكد قرب «فتح سفارتها» في السعودية

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أعلنت إيران «اقترابها من إنهاء الاستعدادات للاتفاق مع الجانب السعودي حول إعادة فتح سفارتي البلدين بعد إغلاق استمر لسنوات». وقال رئيس لجنة الأمن الوطني والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني شاريار حيدري، في تصريحات نقلتها وكالة «إيران فرونت بيج» إن «الوساطة التي يقوم بها العراق الآن بين الجانبين السعودي والإيراني نجحت في تقريب وجهات النظر وتقليل الخلافات بين الطرفين إلى مستويات تسمح بإعادة العلاقات الرسمية». وأكد حيدري أن «طهران ترى في موسم الحج فرصة إيجابية لإعلان إعادة العلاقات بين الجانبين»، مشيرًا إلى أن «السلطات الإيرانية تنوي إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض خلال موسم الحج المقبل». وأوضح أن «الجانبين الإيراني والسعودي وصلا إلى قناعة بضرورة التعاون وترك الخلافات جانبا لاشتراكهما في مسؤولية حفظ أمن وتطوير المنطقة بالإضافة إلى الشراكة الإقليمية» مشيدًا بالوساطة التي قامت بها بغداد من خلال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وأعلنت إيران، الثلاثاء توقيعها مذكرة تفاهم بشأن الحج مع المملكة العربية السعودية.

ووقّع المذكرة رئيس منظمة الحج والعمرة الإسلامية الإيراني، صادق حسيني، ووزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، خلال اجتماع عقد بينهما، في السعودية.

وجرت المفاوضات وتوقيع مذكرة تفاهم الحج بين الجانبين الإيراني والسعودي في جو ودي للغاية، وتمت مناقشة وتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالحج للعام الحالي، بحسب «إرنا». وكانت وكالة الأنباء الإيرانية «فارس» قالت الأحد الماضي، إن وفدا من طهران توجه إلى المملكة العربية السعودية، السبت، لإجراء محادثات حول موسم الحج المقبل. وأضافت أن الفريق الإيراني سافر إلى السعودية، من أجل توقيع مذكرة بشأن الحج، من أجل البت في وضع الحج المستقبلي، وذلك قبل انطلاق موسم الحج بعد 6 أشهر. وتابعت «فارس» أن الوفد الإيراني أثناء زيارته للسعودية، أجرى مفاوضات بشأن استئناف مناسك العمرة.

