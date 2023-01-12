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عربيات ودوليات

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عودة الحياة لأهوار العراق


قالت وزارة الموارد المائية العراقية، امس ان الحياة تعود تدريجياً الى «هور الحويزة» بمحافظة ميسان جنوبي البلاد، نتيجة استثمار مياه الامطار، فيما تداول ناشطون وصحافيون عراقيون صورا جديدة اظهرت مسطحات «الاهوار» المائية في مدن جنوب العراق بحالة جيدة بعد الجفاف الذي ضربها خلال الاشهر الماضية وأدى الى نزوح الاهالي منها ونفوق الحيوانات. وأشار مراقبون ومتخصصون بالبيئة الى ان الامطار تسببت بعودة الحياة جزئيا لهذه المناطق. وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بحث هاتفيا امس مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تأمين حصة العراق من مياه دجلة والفرات واستمرار التعاون والاستثمار ومشاركة الشركات التركية في مشاريع البنى التحتية بالعراق، والربط السككي بين ميناء الفاو في البصرة والاراضي التركية.


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