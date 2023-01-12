أطراف «اتفاقيات أبراهام» تبحث التعاون الإقليمي

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اعلن مسؤول اميركي أن إسرائيل والدول الموقعة على «اتفاقات ابراهام» بحثت مشاريع لتعزيز التعاون في مجالات من بينها التعاون الامني وتبادل المعلومات خلال اجتماع في ابوظبي.

واجتمع نحو 150 مسؤولًا من اسرائيل ومصر والبحرين والإمارات والمغرب بحضور الولايات المتحدة في إطار الاجتماع الاول لمجموعات عمل منتدى النقب الذي استمر يومين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. ووصف مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت للصحافيين الاجتماع بأنه «الاكبر» من نوعه منذ عقود بين الدولة العبرية ودول عربية، منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991.

وبحسب شوليت فإن الاجتماعات ركزت على «بناء القدرات، المتعلقة بمشاركة المعلومات في محاولة لزيادة الجهد المهم جدا الحاصل بالفعل بين جيوشنا في المنطقة». وأضاف أن المجموعات بحثت أيضا قضايا متعلقة بالأمن الغذائي والتعليم، التي أشار أنها «حاسمة» من أجل تطوير خطوات «واضحة وملموسة ستعزز التكامل والأمن».

والتقى وزراء خارجية هذه الدول لأول مرة في اسرائيل في مارس في كيبوتس سديه بوكير في صحراء النقب، وحضر اللقاء أيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. ويأتي هذا الاجتماع في أبوظبي بعد أن دعت الإمارات مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ لبحث زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء إلى باحة المسجد الأقصى ما أثار موجة تنديد دولية واسعة بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة، الحليفة التاريخية لإسرائيل.

على صعيد متصل ندّدت منظمة العفو الدولية بأمر إسرائيلي يفرض مزيدا من القيود على رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة، معتبرة أن ذلك «محاولة مخزية لإضفاء الشرعية على العنصرية». وفي بيان أرسلته إلى وكالة الصحافة الفرنسية ندّدت المنظمة الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان بالهجوم على «حرية التعبير وحرية التجمّع».

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو شخصية يمينية متطرفة، قد طلب من قائد الشرطة الأحد السماح لأي شرطي بإزالة أي علم فلسطيني من الفضاء العام. لكن منظمة العفو الدولية اعتبرت أن الحجج المستخدمة هي «ذرائع سخيفة» والتوجيه الجديد «هو جزء من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وتقييد التظاهرات، خصوصا تلك التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين».

