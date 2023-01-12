«هجمات مناخية» تضرب كاليفورنيا بلا هوادة

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لوس انجليس – الوكالات: أودت أمطار غزيرة وعواصف متعاقبة بحياة 17 شخصًا وفقدان طفل في ولاية كاليفورنيا الاميركية مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء الكثير من المناطق.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى يومين بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وبالكثير من الفيضانات وباقتلاع الأشجار وبقطع الطرق الرئيسية، حتى أنها في بعض الأحيان جرفت سيارات مع سائقيها.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية بعد هدوء لفترة قصيرة مساء الثلاثاء من المتوقع أن تضرب عاصفة جديدة ولاية كاليفورنيا مع هطول أمطار تصل إلى 18 سنتمترا في شمال الولاية. وقالت الهيئة إن كاليفورنيا تشهد حاليا «هجمات مناخية دون هوادة من الغلاف الجوي» لم نشهد مثلها منذ عام 2005. نادرا ما تتكرر ظاهرة «أنهار السماء» التي تتشكل بفضل تبخر مياه المناطق الاستوائية التي تنتقل لاحقا لتصب كميات من المياه على ساحل الولايات المتحدة الغربي بهذه الوتيرة.

واعلن مكتب الحاكم غافن نيوسوم في بيان أن العواصف المتكررة التي اجتاحت الولاية في غرب الولايات المتحدة تسببت بمقتل 17 من سكان كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة، في «حصيلة أعلى من حرائق الغابات في العامين الماضيين». وقال نيوسوم إن 34 ألف شخص على الأقل طُلب منهم مغادرة منازلهم. وصرح للصحافيين «لم تنته مشاكلنا بعد. نتوقع أن تستمر العواصف حتى 18 يناير على الأقل» وأضاف «في الوقت الحالي لدينا 17 حالة وفاة مؤكدة. أقول ذلك بأسى لأن فقط هذه الوفيات تم تأكيدها».

وفي بلدة باسو روبلس الصغيرة الواقعة بين لوس أنجليس وسان فرانسيسكو جرفت السيول طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات ولا يزال مفقودا، حسب بيان مسؤول محلي. وغمرت المياه السيارة التي كان بداخلها مع والدته التي أنقذها أحد الجيران. واضطرت السلطات إلى تعليق عمليات البحث بعد الظهر بسبب الطقس. وفي بيكرسفيلد في وسط الولاية، توفي اثنان من سائقي السيارات بعد سقوط شجرة على الطريق، وفقا لصحيفة «لوس أنجليس تايمز».

وبحسب موقع «باور أوتدج» المتخصص انقطعت الكهرباء الثلاثاء عن حوالى 110 آلاف منزل وشركة.

وشمال لوس أنجليس قرب سانتا باربرا، صدر الاثنين أمر بإجلاء سكان منطقة مونتيسيتو الساحلية، ورفع بعد ظهر الثلاثاء.هذه المنطقة التي يقيم فيما الأمير هاري وتملك فيها الممثلة جنيفر أنيستون ومقدمة البرامج التلفزيونية أوبرا وينفري فيلات فخمة، نموذج مصغر للأحوال الجوية القصوى التي تتعرض لها ولاية كاليفورنيا بعد عقدين من الجفاف.

وقال دانيال ديموير أحد سكان المدينة التي غمرت المياه فيها عدة طرق وبعض المنازل بالكامل «لأن الجبال قريبة عندما تمطر بغزارة (...) سرعان ما يصبح الوضع خطرا». وأضاف «انه ثمن الاقامة في مثل هذا المكان الجميل. عندما تمطر بهذه الطريقة تكون الأضرار كبيرة».

ونشرت مقدمة البرامج التلفزيونية هيلين دي جينيرس التي تقيم أيضا في المدينة، مقطع فيديو على تويتر يظهر سيلا من الوحول.قالت بهلع «أمر لا يصدق. لا مياه بتاتا في هذا المجرى القريب من منزلنا عادة».

