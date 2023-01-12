الرياضة الطالبانية.. قمع وإذلال وسخرية

عربيات ودوليات

كان إصرار نورا على ممارسة الرياضة كبيرا، لدرجة أنها تحدت رفض عائلتها لسنوات، ولم يمنعها ضرب والدتها لها وسخرية جيرانها من ممارستها للرياضة التي تعشقها.

لكن الفتاة الأفغانية البالغة من العمر 20 عاما، لم تتمكن من تحدي حكومة طالبان في بلادها، فتقول نورا ونساء أخريات، إنهم لم يحظروا جميع الألعاب الرياضية على النساء والفتيات فحسب، بل عمدوا إلى إرهاب ومضايقة كل من يمارسن تلك الألعاب، وغالبا ما يقومون بترهيبهن حتى من ممارسة الرياضة بمفردهن.

تقول نورا، التي ترك القرار أثرا كبيرا في نفسها «لم أعد ذلك الشخص الذي كنت عليه. منذ وصول طالبان أشعر وكأني ميتة». وتروي العديد من الفتيات والنساء اللاتي مارسن مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية لوكالة أسوشيتدبرس الأميركية، أنهن تعرضن للترهيب من قبل طالبان بزيارات ومكالمات هاتفية تحذرهن من ممارسة الرياضة.

وتحدثت النساء والفتيات شريطة عدم الكشف عن هوياتهن خوفا من تعرضهن لمزيد من التهديدات.

ووافقت هؤلاء الفتيات على الوقوف أمام كاميرا مصور الأسوشيتدبرس لالتقاط صور مع الأدوات الرياضية التي أحببنها، وقمن بإخفاء هوياتهن بالبراقع والحجاب والقلنسوة التي تغطي الوجه بالكامل.

لا ترتدي هؤلاء الفتيات البرقع في العادة، لكنهن يرتدينها الآن في بعض الأحيان عندما يغادرن منازلهن ولا يردن عدم الكشف عن هوياتهن وتجنب المضايقات.

ويعد حظر الرياضة جزءا من سلسلة القيود التي فرضتها طالبان وأدت إلى توقف حياة الفتيات والنساء.

فمنذ سيطرتها على أفغانستان في أغسطس 2021، منعت طالبان الفتيات من الالتحاق بالمدارس الإعدادية والثانوية، وأمرت الشهر الماضي بطرد جميع النساء من الجامعات أيضا.

كما أمرت طالبان النساء بتغطية شعورهن ووجوههن في الأماكن العامة، ومنعتهن من الذهاب إلى المنتزهات أو الصالات الرياضية.

وفرضت قيودا قوضت من قدرة المرأة على العمل خارج المنزل، ومنعت مؤخرا المنظمات غير الحكومية من توظيف النساء، في خطوة يتوقع أن تعيق تدفق للمساعدات للبلاد.

قبل حكم طالبان، كانت الرياضة النسائية تواجه معارضة من الكثيرين في المجتمع الأفغاني المحافظ، الذي ينظر إليها باعتبارها انتهاكا لحشمة المرأة ودورها في المجتمع.

وبرغم ذلك، أنشأت الحكومة السابقة المدعومة دوليا برامج لتشجيع الرياضات النسائية والأندية المدرسية والبطولات والفرق الوطنية للسيدات في العديد من الألعاب الرياضية.

وتتذكر لاعبة الفنون القتالية المختلطة، التي تبلغ من العمر 20 عاما، أثناء مشاركتها في إحدى البطولات المحلية للسيدات في أغسطس 2021 في قاعة رياضية في كابول، أن انتشرت الأنباء بين الجمهور والمشاركين أن حركة طالبان تقف على مشارف المدينة، ما دفع جميع النساء والفتيات للفرار من القاعة. وكانت تلك آخر مسابقة تشارك فيها الرياضية الشابة على الإطلاق.

وأشارت إلى أنها حاولت بعد عدة أشهر تدريب الفتيات في مكان خاص، لكن مقاتلي طالبان دهموا الصالة الرياضية التي كن يتدربن فيها وألقوا القبض عليهن جميعا.

وقالت نورا إن الفتيات تعرضن للإذلال والسخرية أثناء الاحتجاز. وبعد وساطة شيوخ المنطقة، تم إطلاق سراحهن بعد الحصول على وعد بعدم ممارسة الرياضة مطلقا.

