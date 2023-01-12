تقرير أممي : وفيات الأطفال عند مستويات «مقلقة»

عربيات ودوليات

جنيف – الوكالات: أظهر تقرير أممي أنّ خمسة ملايين طفل حول العالم توفوا في 2021 قبل بلوغهم سن الخامسة، في معدّل «مقلق» على الرّغم من التقدّم الذي أُحرز على هذا الصعيد منذ مطلع القرن. وإذ لفت التقرير إلى «تفاوتات هائلة» في معدلات وفيات الأطفال تبعاً للمناطق والدول التي يولدون فيها قال إنّ «واقع أنّ خمسة ملايين طفل قد توفوا في 2021 قبل أن يبلغوا سن الخامسة هو أمر مقلق في ضوء توافر المعرفة والإجراءات للحؤول دون هذه الوفيات». وأعدّت التقرير «مجموعة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بتقدير وفيات الأطفال» والتي تضمّ خصوصاً اليونيسف ومنظمة الصحّة العالمية والبنك الدولي. وبحسب التقرير فإنّ أقلّ بقليل من نصف هذه الوفيات (2.3 مليون وفاة) حدثت قبل أن يتّم الطفل شهره الأول، والسبب الأساسي لهذه الوفيات يتعلّق بالولادة المبكرة أو مضاعفات متعلقة بالولادة. أمّا بعد الشهر الأول، فإنّ السبب الأساسي لوفيات الأطفال هو الأمراض المعدية، بما في ذلك الالتهابات الرئوية والإسهال والملاريا.وندّد التقرير بهذه الوفيات لأنّه كان بالإمكان «تجنّبها إلى حدّ كبير» لو توفّرت رعاية أفضل عند الولادة وتأمّنت المكمّلات الغذائية اللازمة وأتيح لهؤلاء الأطفال تلقّي اللّقاحات الضرورية وكانت هناك بيئة آمنة لناحية الصرف الصحّي خصوصاً. ولفت التقرير إلى جائحة «كوفيد-19» التي عرقلت حملات التطعيم المنتظمة ممّا حرم مليوني طفل إضافي من تلقّي اللّقاحات الأساسية في 2021 مقارنة بعام 2020، أي 6 ملايين طفل مقارنة بعام 2019. وحذّر التقرير من «وفاة ما يقرب من 59 مليون طفل وشاب قبل عام 2030، وفقدان ما يقرب من 16 مليون طفل بسبب الإملاص، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات الصحية». وأعربت المنظّمات التي أعدّت التقرير عن أسفها لاستمرار التفاوتات الهائلة في معدلات وفيات الأطفال بين المناطق.