مكتبة بريطانية تفسّر كتاب هاري على واجهتها: «كيف تقتل عائلتك؟»

عربيات ودوليات

لندن – الوكالات: أثارت مكتبة بريطانية إعجابا وتفاعلا كبيرين بين البريطانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، بطريقة عرضها كتاب الأمير هاري على واجهة المكتبة الزجاجية. فقد عرض العاملون في مكتبة «بيرت» في سويندون كتاب الأمير هاري «سبير»، أي «الاحتياطي»، بجانب رواية للمؤلفة بيلا ماكي الذي يحمل عنوان «كيف تقتل عائلتك؟» في إيماءة لمزاعم الأمير هاري ضد العائلة المالكة. وحظيت تغريدة مكتبة بيرت بالصورة لواجهة عرض الكتب بأكثر من 2316 إعادة تغريد، حتى ساعة إعداد الخبر، و877 تعليقا، بالإضافة إلى أكثر من 19400 إعجاب. ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورة واجهة عرض مكتبة بيرت، حيث يوجد الكتابين، تحت عنوان «كتابان.. هل يمكنك تحديد الاختلاف؟» بينما وضعت مكتبة «الكتاب المفتوح» أو «ذي أوبن بوك» في ريتشموند جنوب غربي لندن، مذكرات الأمير هاري بجوار كتاب بعنوان «تاريخ الخيانة» لديارميد ماك كولوتش.