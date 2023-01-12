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عربيات ودوليات

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بريطانيا تحقق في طرد «ملوث باليورانيوم» بمطار هيثرو


لندن – الوكالات: تحقق السلطات البريطانية في ضبط رجال شرطة الحدود لطرد ملوث باليورانيوم في مطار هيثرو بلندن. وقالت شرطة العاصمة، امس «تم تحديد كمية صغيرة للغاية من المواد الملوثة بعد فحص روتيني لطرد وارد إلى المملكة المتحدة في 29 ديسمبر». وأضافت أن شرطة مكافحة الإرهاب التابعة لها، تحقق في الحادث الذي لم يصاحبه أي اعتقالات. وذكرت شبكة «بي بي سي» أن اليورانيوم كان داخل شحنة من الخردة المعدنية. وقال ريتشارد سميث، قائد الشرطة البريطانية، إن كمية المواد الملوثة «صغيرة للغاية، وذكر خبراء أنها لا تشكل أي تهديد للجمهور». وأضاف «لا يبدو أن الأمر مرتبط بأي تهديد مباشر، لكن التحقيق مستمر»


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