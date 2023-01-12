الكويت والسعودية.. والاعتمادات الأكاديمية

آراء

قد يكون الحديث مُعادًا لكنه ضروري، وقد يكون الزائد من كلام كالناقص، لكنها الضرورات التي تبيح المحظورات، منذ أسابيع خطت المملكة العربية السعودية الشقيقة خطوة واسعة نحو تعزيز التبادل الأكاديمي الخليجي.

تقدمت كعادتها الركب المُحمل بقوافل المعرفة، وقامت بالاعتراف بالجامعات البحرينية الخاصة المعتمدة أكاديميًا في بلادها، هي خطوة استباقية تؤكد أنه لا يحك جلدك مثل ظفرك، وأن هموم المنطقة وقضاياها ولوائحها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التكامل المحمود وليس التنسيق المحدود، من التعاون المطلوب وليس بالوعود البراقة، والشعارات الفضفاضة والنتائج غير المرجوة، قامت السلطات التعليمية بالشقيقة الكبرى بالاعتراف بجامعاتنا المعتمدة، ووضعت الحصان أمام العربة، واختصرت المسافات، وعبرت الحواجز بقلب من حديد، قالت كلمتها: هذه الجامعات كأنها سعودية، وهذا الاعتماد الأكاديمي كأنه صادر من السلطات التعليمية في أرض الحرمين الشريفين.

وها نحن اليوم أمام التحدي الكبير، أمام دولة الكويت الشقيقة التي عودتنا على المدى من التاريخ بأنها تمتلك من شجاعة اتخاذ القرار ما يجعلها في مقدمة الصفوف، أمام الجميع وليس وراءهم، بجوار التجلي والتخلق والاصطفاف الجماعي، وليس خلف الإجماع والاجتماع على كلمة سواء بين الأشقاء.

نحن ندرك أن السلطات التعليمية في دولة الكويت تتعامل مع المتغيرات على أعلى درجة من الاحتراف والمهنية، وأنها لا يمكن أن تتخلف أبدًا عن الركب أو تتأخر عن المسيرة التعليمية في المنطقة، من هنا نحن ننتظر قراراً شجاعاً قريباً بإذن الله باعتماد الجامعات البحرينية الخاصة المعتمدة في مملكة البحرين، حتى لا يغرد أي منا خارج السرب، وحتى يكتمل عقد الاعتمادية التي شاءت الظروف أن تتجلى في أبهى صورها وفي أزهى مراحلها مع شجاعة القرار السعودي، وسعادة الجامعات البحرينية، والوقوف أمام حاجات بلادنا وأبنائنا وقفة رجل واحد، نلبي هذه الحاجات، ونزيل التحديات التي تمنع تحققها.

إن التعليم هو صنوان الأمم، والتعليم الأكاديمي يأتي كنواة محققة لكل متطلبات المجتمعات المتطلعة للتقدم والتحديث والرفاهية، وأن هذا التقدم لا يمكن له أن يتحقق إلا إذا كان التعاون البحثي والتبادل المعرفي، والتجاوز لكل ما يحيط بالمنظومة من بيروقراطية لا مجال هنا للبحث فيها أو لأسبابها، إلا أن كل ما هنالك يصب في قدرة صانع القرار لدينا على سبر أغوار جديدة، على فتح آفاق أكثر رحابة ومرونة وتطورًا، بحيث لا ننسى أننا على بعد سبع سنوات فقط من عام 2030، وأننا على بعد ست سنوات من توقعات في غاية الخطورة حسب «مايكروسوفت» بأن عام 2029 لن يأتي إلا وكان أذكى مخلوق على وجه الأرض ليس من البشر، هذا هو الذكاء الاصطناعي بجبروته وسلطانه وأسطوريته غير المحسوب لها ألف مليار حساب.

لا يمكن لنا أن نشهد العالم وهو يبحث في كيفية الاستفادة من الثورة الرقمية والأهازيج التكنولوجية والمقدمات البديهية، ونحن مازلنا نبحث عن سبب مقنع لكي نعترف بأن العالم يتغير بأسرع من «الفيمتو» ثانية، وأن قوافل المعرفة لن تنتظرنا ونحن نتلكأ في الاعتراف بعضنا ببعض، أو نتأخر في إنجاز التعاون والتبادل المعرفي والتقني ما يدفع بنا إلى الصفوف الأمامية بين المجتمعات الأكثر تطورًا.

إن الاعتمادية الأكاديمية في بلادنا تعتمد على أساسيات عالمية، ومعايير دولية، ومواصفات غير خاضعة للتحور أو التشويه أو التشويش من أي كائن من كان، فهي اعتبارات مرعية من مؤسسات مرموقة للتعيير والتصنيف والتقييس، وهي معترف بها سلفًا من منظمات على أعلى درجة من الأمانة العلمية والموضوعية البحثية والاعتبارات الفائقة الجودة.

من هنا لا يبقى أمامنا إلا التعاون ثم التعاون ثم الاعتراف الأكاديمي بعضنا ببعض، وإلا فسنكون في واد والعالم المتقدم في وادٍ آخر.

