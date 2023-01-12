أزمة كرة القدم الكويتية والمؤتمر الدولي

آراء

شاهدت قبل يومين مباراة كرة القدم بين منتخبي الكويت وقطر والتي انتهت بنتيجة 2/0 لمصلحة قطر. وعلى الرغم من تهيئة النفس قبل المباراة لحالة الحزن التي ستنتابني بعد المباراة نظرا لتوقعي بالخسارة، فإن المستوى الهزيل الذي ظهر عليه الأزرق الكويتي فاق توقعي واستعدادي لحالة الحزن. هذا المستوى الذي قدمه الأزرق في هذه المباراة لا يكشف فقط عن مستوى اللاعبين وإنما يعكس أيضا مستوى الأجهزة الفنية والإدارية في اتحاد الكرة وفي الأندية الكويتية الرياضية الشاملة. الكرة الكويتية تمر بأزمة شديدة وتاريخ الكرة الكويتية وإنجازاتها المبهرة، تواجه خطر النسيان أمام هذه الهزائم المستمرة. بلسم جروحنا في الوقت الحالي وآمالنا المستقبلية متوقفة على إستراتيجية الهيئة العامة للرياضة للأعوام (2022-2028) لتنمية ورعاية النشاط الرياضي في البلاد التي أطلقها معالى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب السيد عبدالرحمن المطيري بتاريخ 8/11/2021 والتي كان ضمن محاورها الرئيسية تطبيق الاحتراف الرياضي الكلي والإستثمار الرياضي في الأندية الرياضية الكويتية. ويجب أن نلفت الانتباه هنا إلى أن هذا المحور متخم بالتفاصيل المهمة التي أخشى ما أخشاه تجاوزها والتغافل عنها. ولما كان المجال هنا لا يسمح بالخوض في مفهوم الاحتراف وأحكامه وشروطه وطبيعة الاستثمار الرياضي وأحكامه في الأندية الرياضية الكويتية (المتهالكة)، لذلك نرى من جانبنا وقبل الشروع بتنفيذ الخطة السالفة الذكر، ضرورة عقد مؤتمر رياضي دولي يطرح من خلاله آخر المستجدات والتعديلات التي طرأت على قواعد القانون الرياضي الدولي والأنظمة الأساسية الرياضية الدولية ودعوة الخبراء والمتخصصين من الدول المتقدمة في المجال الرياضي بشكل عام وفي كرة القدم بشكل خاص لتقديم أوراقهم العلمية الأكاديمية والإطلاع على النماذج الدولية المختلفة في شأن تطبيق الاحتراف والاستثمار الرياضي، تمهيدا لانتقاء النموذج المناسب والمنسجم مع دستورنا وقوانينا المحلية. إن إجراء التجارب الارتجالية المتعددة إلى أن نصل إلى الصواب غير مجدية وأن الاطلاع على تجارب الدول الخليجية والعربية ستكشف لنا تأخرها هي الأخرى بتطبيق الاحتراف الرياضي الكلي تطبيقا سليما، والدليل على ذلك نتائجها الأخيرة في مونديال 2022. بناء على ذلك نوصي بأن تكون الخطوة الأولى لترجمة المحور المتعلق بالاحتراف الرياضي الكلي والاستثمار الرياضي المذكور ضمن المحاور الرئيسية في الاستراتيجية السالفة البيان، هو عقد المؤتمر الرياضي الدولي المتعلق بالاحتراف والاستثمار الرياضي. اللهم هل بلغت ؟ اللهم فاشهد.

