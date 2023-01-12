تساؤلات مستحقة

آراء

أعود من جديد في تساؤلات ليست ببعيدة عما يدور في الشارع المحلي... ألا وهي:

هل يقدم أبطال الأمة المقترضون قرباناً لملف العفو؟

هل فعلا سيتم التضحية بما لا يزيد على 400 ألف مقترض من أجل ملف عفو لا يزيد المستفيدون منه على 300 شخص؟

يقال والعهدة على الراوي إن الحكومة تملك الأغلبية المريحة في جلسة 10 يناير التي من شأنها ستؤجل قانون القروض لمزيد من الدراسة (مما يعني دفن القانون) ذهاب من دون عودة مقابل تيسير ملف العفو.

هل باعنا بعض النواب الوهم في ندواتهم الانتخابية بأن همومنا هي أولى الأولويات وغير قابلة للمساومة؟

هل لعب الرئيس أحمد السعدون ونائب الرئيس دوراً جوهرياً في اقناع النواب بالتأجيل أم هما فعلاً ملتزمان الصمت منذ الجلسة الافتتاحية ولا دور لهما بتاتاً؟ لانه حسب المنطق والمعروف الرئيس او نائب الرئيس هما من ينقل تصور مجلس الوزراء من افكار او اقتراح الى بقية النواب وهما من بيدهما التأثير سلباً أو إيجاباً في تحقيق التعاون بين السلطتين من رؤى وافكار وإدارة ملفات وتحقيق أغلبية او تفكيك أغلبية؟

هل نواب المنصة ونواب اعتصام بيت الأمة سيكونون على والوعد والعهد كما عهدناهم أبطالا في الدفاع عن هموم المواطن وحقوقه ام انه حسب ما يقال التلويح برفع كتاب عدم التعاون ترك في نفوسهم شيئاً؟

هل النواب الجدد في مجلس ???? سينصرون المواطن أم ان التلويح برفع كتاب عدم التعاون ترك في نفوسهم شيئاً؟

في جلسة 10 يناير اليوم سأعرف الإجابة على تساؤلاتي وسيتضح لي البطل الحقيقي الذي تصنعه المواقف ولا تصنعه حروف منصات «تويتر».

جلسة اليوم 10 يناير هي الفيصل بين من تسلق بشعارات زائفة ومن كان صريحاً منذ اليوم الأول سواء مع القانون او ضد دون تزييف وتملق.

تاريخ 10 يناير لن يكون مروره سهلاً على أذهان المواطنين والسلام ختام.

