الأطباء والمرضى بين الحقوق والالتزامات

آراء

ان مهنة الطب من أقدم المهن التي عرفتها البشرية، ومعروف عنها انها مهنة النبلاء، وتوجد بكل دولة مظلة تجتمع تحتها الأطباء تسمى نقابة او جمعية، وفي الكويت تأسست عام 1963، جمعية الأطباء الكويتيين - وفي علاقة الطبيب والمريض توجد أشياء لابد من تداركها وفهمها وهناك حقوق والتزامات على كل طرف من طرفي هذه العلاقة ولكي تكون تلك العلاقة، منظمة ومثمرة يجب الالتزام بالضوابط والقوانين والقيم الموضوعة لكل شيء ومعرفة كل شخص لواجباته ولحقوقه ،ولكي تكتمل عملية الشفاء من الامراض يجب أن يكون المريض متعاونا مع الطبيب لان عدم التزامه بتعليمات الطبيب ستفشل عملية الشفاء أو تؤخرها، وعندها يلقي المريض باللوم على الطبيب ويبقى في دوامة ذلك المرض يصول ويجول بين أطباء آخرين ويلقي بنفسه الى التهلكة، وبالتالي يجب معرفة حقوق والتزامات كل من طرفي العلاقة

واجبات والتزامات الطبيب:

أولا: - واجبات الطبيب: -

يجب على الطبيب أن يقوم باستقبال وعلاج اي مريض يقصده بغض النظر عن دينه وعرقه وقوميته ولغته وعشيرته وأن يبذل كل جهوده وعلمه وخبرته في خدمة المريض وأن يقدم للمريض الوقت اللازم والكافي للحديث عن حالته وتوضيح اعراضه وما هي شكواه الحقيقية، وان يقدم له جميع المعلومات التي يحتاجها في سبيل معرفة اسم مرضه واسباب حدوث هذا المرض ونتائجه وطرق علاجه مع التوضيح المفصل لكل طريقة أو أفضلها وأنسبها لصحة المريض بغض النظر عن الامور المالية أو غيرها من الاسباب.

ثانيا: - التزامات الطبيب:

على الطبيب أن يلتزم التزاما تاما باختصاصه الدقيق والعمل ضمن مجال تخصصه فقط وأن لا يقوم بالتعدي على الاختصاصات الاخرى التي من الممكن أن تضر بالمريض ويجب عليه ايضا أن يقدم تقريرا مفصلا عن وضع المريض ومرضه وطريقة علاجه وجميع التعليمات الاخرى بشكل مكتوب وليس بشكل شفهي وتقديم نسخهة له ليحتفظ بها المريض وليحمي بها الطبيب نفسه من أي مساءلة مستقبلية تجاه تشخيصه وعلاجه للمرض وعدم الاعتماد على استيعاب المريض لكل تلك المعلومات الشفهية آنذاك والتي سينساها غالبا وقد يؤثر ذلك سلبا على عملية الشفاء وبذلك يؤثر سلبا على سمعة الطبيب ايضا، ويجب أن تتم رعاية المريض صحيا وبشكل كامل على اساس حاجته وطلب كل الاجراءات اللازمة له وتوضيحها وشرح مدى اهمية كل فحص يقوم به أو أي اجراء طلبه من المريض وسبب طلبه وعدم التردد في طلب أي إجراء طبي يحتاجه المريض وقد يكون مساعدا جيدا لتشخيصه بشكل أدق وأفضل وأسرع، والالتزام التام بالبروتوكول الطبي لكل مرض.

ولابد على كل طبيب ان يحتفظ بأسرار مرضاه واحترام خصوصيتهم حتى لو كان اقرب الناس اليه باستثناء حالات خاصة يكون فيه المريض قاصرا أو يعاني من مرض خطير أو حالة تعرض حياته لخطر وشيك وكذلك في حالة الامراض المعدية وبعض من الاسباب الخاصة الاخرى، ومن المهم جدا أن يقوم الطبيب بإبلاغ مريضه عن طريقة علاجه بشكل تفصيلي ومكتوب والرد على اتصالاته والاجابة على رسائله واسئلته الخاصة بتلك الحالة ضمن ايام واوقات محددة يقوم بإعلانها للمرضى وتحديد جميع الاحتمالات له بعد تلقي العلاج وتحديد موعد زيارته القادمة للتأكد من وضع الصحي.

واجبات والتزامات المريض:

أولا: - واجبات المريض:

يجب على كل مريض أن يحترم شخصية وكيان الطبيب وشهاداته وخبراته وعلمه وان يحترم وقته أثناء التشخيص أو خارجه ويحترم طبيعته البشرية التي من الممكن أن تخطئ احيانا، وأن يحترم العاملين في القطاع الصحي من ممرضين وفنيين وعدم التعدي عليهم بأي شكل كان، وعلى كل مريض أن يقدم للطبيب كل المعلومات الصحيحة اللازمة عن وضعه الصحي واعراضه بشكل دقيق والاجابة على استفساراته بشكل شفاف وصادق وبدون مماطلة وان يكشف للطبيب عن زياراته السابقة لأطباء اخرين ان وجدت والافصاح عن الامراض التي يعاني منها المعدية منها وغير المعدية وكذلك الادوية والعلاجات التي يتلقاها، وعليه أيضا أن يلتزم بالموعد المحدد المقرر له عند زيارته للطبيب والقيام بالإجراءات الطبية التي يطلبها الطبيب والالتزام التام بالعلاج الذي وصفه الطبيب التزاما كاملا ودقيقا من حيث المواعيد والكميات والمدة واتباع جميع التعليمات والارشادات التي حددها الطبيب له، وعلى المريض الافصاح للطبيب في حالة رغبته بعدم مواصلة العلاج المقرر له، ومن المهم جدا عدم تدخل أهل المريض ومرافقيه بتشخيص الطبيب وعدم تقديم أي اقتراحات أو أي أراء مختلفة ومتنوعة للتشخيص والعلاج للطبيب والالتزام التام بتعليمات الطبيب، وعدم الاعتماد على معلومات الثقافة العامة وبعض المواقع على شبكة الانترنت وخبرات وتجارب الاصدقاء والاقارب.

ثانيا: - التزامات المريض:

يجب على المريض الالتزام بالأوقات المحددة من قبل الطبيب للقيام بمكالمات واتصالات وارسال الرسائل وطلب استفسارات باستثناء الحالات الطارئة جدا والتي لا يمكن تأجيلها، واحترام خصوصية الطبيب في حياته الاجتماعية وضمن اوقات استراحته وايام عطله، فالطبيب انسان ولديه التزامات كبيرة تجاه عائلته ايضا واقاربه واصدقائه ومجتمعه والبشرية جمعاء، والطبيب يدرس بشكل مستمر ويتابع احداث التقنيات العالمية في عالم الطب ويبحث باستمرار عن احدث وافضل العلاجات لمرضاه، فلا تفسدوا تلك اللحظات باتصالاتكم ورسائلكم التي يمكن تأجيلها.

